Pallamano femminile. Buon test, l’Ariosto è pronto. Sabato debutto contro Brixen

Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Ariosto Securfox in vista dell’imminente avvio di campionato. Anche al torneo di Leno, disputato nella scorso weekend, si sono evidenziate note decisamente positive, per la formazione ferrarese. Non sono solo per le due vittorie su altrettante sfide contro Mezzocorona e Padova, curiosamente entrambe con lo stesso identico punteggio di 28-22, ma soprattutto per la crescita di un gruppo con molte nuove atlete giunte a Ferrara da poche settimane, per rinforzare l’Ariosto nel prossimo campionato.

Soddisfatto anche coach Mattia Melis, nel constatare come il lavoro svolto in palestra in queste settimane inizi a dare riscontro anche sul campo di gioco: "Vincere fa sempre piacere, ma non era quella la cosa più importante al torneo di Leno – conferma l’allenatore dell’Ariosto –, vedere come le ragazze applicano in campo le cose provate in allenamento mi soddisfa molto, chiaro che abbiamo ancora molto lavoro da svolgere, ma le indicazioni sono certamente positive. Serviranno ancora diversi aggiustamento tattici ma si inizia ad intravedere una nostra fisionomia in campo. Anche le tre nuove straniere si stanno integrando bene nel gruppo, dimostrando sempre più le indubbie qualità che possiedono: Ocampos nel difficile ruolo di portiere cresce costantemente, la centrale spagnola Yugueros sta dimostrando di essere capace sia di mettersi al servizio del gruppo, mentre Sallami sta confermando le già note qualità in fase conclusiva".

Prima giornata di campionato in programma sabato prossimo con la complicata trasferta in Alto Adige in casa del Brixen.