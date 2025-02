Pallamano Serie B. Sdg Spezia fa suo il derby. La Carrarese deve arrendersi

Riprende la marcia della Sdg Spezia Pallamano, che vince contro la Polisportiva Carrarese per 38-25 e conquista due punti fondamentali per la classifica. Sin dalle prime battute, i Seawolves di coach Perotto hanno imposto il proprio ritmo, dimostrando superiorità tecnica e tattica. Grazie a una difesa compatta e a una manovra offensiva fluida, lo Spezia ha accumulato un importante vantaggio già nella prima metà di gara, chiudendo il primo tempo sul 19-9. La gestione del secondo tempo ha permesso al tecnico di effettuare ampie rotazioni, dando spazio a tutti i 16 giocatori convocati, che hanno saputo mantenere alto il livello di intensità. La Carrarese, pur mettendo in campo impegno e determinazione, non è mai riuscita a rientrare in partita. Sdg Spezia ha controllato il match fino al fischio finale consolidandosi al quarto posto a 12 punti a pari merito con Mugello. "Il successo rappresenta un’iniezione di fiducia per la squadra, che sta dimostrando di poter essere competitiva in un campionato equilibrato" commentano dal club. Sdg Spezia scesa in campo con Scarcella, Yosifov, Munno, Portonato, Perotto T., Pelli F., Spadavecchia A., Bianchetti, Mazzi, Fedi, Perotto E., Galano, Scapazzoni, Andreini, Msakni, D’Ettorre. Coach: Perotto. Reti: Portonato (3), Perotto (13), Pelli F. (4), Spadavecchia A. (5), Mazzi, Fedi, Perotto E. (5), Galano, Msakni (3), D’Ettorre (2)

Chiara Tenca