Pallanuoto. ’Aspettando Eurochocolate’. Trionfa la Rari Nantes Bologna

Un altro grande successo. Cala il sipario sulla XII edizione del Torneo “Aspettando Eurochocolate - Città di Perugia”. L’atteso appuntamento con la pallanuoto giovanile, svoltosi dal 17 al 19 ottobre nella storica Piscina Pellini, ha visto trionfare la Rari Nantes Bologna.

Il trofeo Eurochocolate 2025 è stato assegnato alla società bolognese, capace di ottenere il miglior punteggio complessivo sommando i risultati delle categorie Allievi (Under 16) e Ragazzi (Under 14).

L’evento, organizzato per il dodicesimo anno consecutivo dalla Libertas Rari Nantes Perugia, ha visto la partecipazione, oltre ai padroni di casa e ai vincitori, di club prestigiosi come S.S. Lazio Nuoto, Roma Vis Nova, Chiavari Nuoto, SC Quinto, Alma Nuoto e Training Academy Olympic Roma.

Il torneo si è confermato una vera festa dello sport, con un’eccezionale cornice di pubblico. Famiglie, appassionati e curiosi hanno affollato gli spalti dell’impianto, registrando oltre 4000 passaggi. Complice il bel tempo, gli atleti insieme ai tecnici e genitori, hanno potuto anche ammirare le bellezze del centro storico di Perugia.

Presenti alle premiazioni l’assessore allo Sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi, il commissario straordinario FIN Umbria, Andrea Pieri, e il vice Commissario Alessandro Camilli. Spazio anche al tradizionale premio fair play del Panathlon Club Perugia, assegnato quest’anno alla S.S. Lazio Nuoto per essersi distinta in correttezza. A consegnare il premio è stato il presidente dello stesso Panathlon Club, Luca Ginetto.

Grande riscontro di pubblico per la copertura mediatica dell’evento. Le 40 partite trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube @lrnperugia hanno superato le 20.000 visualizzazioni totali. Un seguito notevole per le quasi 30 ore di diretta, affiancate dall’aggiornamento dei risultati in tempo reale sull’app 1x2 Pallanuoto.