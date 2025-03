Pallanuoto. Lerici Sport-Firenze sfida d’alta classifica

Il big match del ghiotto week end pallanuotistico delle spezzine è lo scontro al vertice fra Lerici Sport e Dream Sport Firenze, rispettivamente prima e seconda del girone 1 di serie B maschile, che si giocherà oggi alla piscina ’Mori’ della Spezia alle 15. Un impegno cruciale per il team di Sellaroli ancora imbattuto e i suoi ragazzi, che dovranno difendere la testa della classifica: i quotati gigliati, già battuti all’andata dai Coccodrilli per 10 a 8, sono sotto di quattro lunghezze (26 a 22) e non potranno, quindi agganciare i rossoblù, ma sarà cruciale mantenere la distanza più ampia possibile. Brutte notizie, però, alla vigilia sullo stato di salute della rosa, anche se al momento sono tutti confermati. "Registriamo in squadra qualche acciacco – fa sapere il coach alla vigilia – diversi giocatori sono influenzati, tant’è che abbiamo annullato l’allenamento di giovedì sera tutti insieme. Non ci voleva davvero, proprio questa settimana che abbiamo il primo dei due scontri al vertice", mentre il secondo sarà sabato 22 marzo contro l’altra seconda, il Locatelli.

Si ferma, invece, il campionato per le ragazze della serie B femminile del Lerici Sport, mentre torna in vasca il team di serie D-Promozione, ancora a quota 0 punti in classifica, domani alle 17 contro il Wp Novara alla piscina ’Cicci Rolla’ della Venere Azzurra. "Rientreranno diversi assenti, cerchiamo di fare una bella partita tra le mura amiche" sottolinea Sellaroli, che lo guida insieme al vice Virdis.

Sul fronte Marina Militare in serie C, Carlo Foti sprona i suoi dopo la sconfitta di misura dello scorso fine settimana contro il Bocconi Sport Team: un rendimento altalenante per i ragazzi con le stellette, a cui il tecnico vuol imprimere una svolta per assicurare una maggiore continuità. In questo momento del campionato, però, non sarà facile perché l’avversaria odierna, che la Marina Militare incontrerà alla ’Canottieri’ di Milano, è la prima del girone lombardo, ancora imbattuta con sette vittorie e un pari all’attivo. "Sarà l’ultima partita del girone di andata, nuovamente a Milano contro la capolista Canottieri, che finora ha fatto un percorso perfetto. Abbiamo lavorato tanto con la testa e siamo pronti per affrontare una sfida proibitiva, ma ci mettiamo del nostro per far bene".

Chiara Tenca