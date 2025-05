Pallanuoto Ravenna: doppia sconfitta e salvezza appesa allo scontro con Mugello

Doppia sconfitta casalinga per la Pallanuoto Ravenna, costretta ora a vincere lo scontro diretto con Mugello in trasferta all’ultima giornata per centrare la salvezza, formazione indietro di due lunghezze. Al termine del campionato mancano due incontri e oltre a quello con i toscani c’è quello impossibile con la capolista imbattuta Modena, che si giocherà nel week end. Ravenna è caduta 14-8 con Carpi pagando le basse percentuali offensive e 6-8 con San Giovanni in Persiceto, gara persa nel finale. Ora Ravenna è attesa dallo lo scontro diretto con Mugello tra una settimana.

Il tabellino di Ravenna con Carpi: Natalino, Cimatti (1), Amore, Siboni, Catalano (2), Bustacchini, Baroncelli, Valentini, Ciccone (4), Biagetti, Bandini (1), Agatensi, Farneti, Gjojdeshi. All.: Cukic

Il tabellino di Ravenna con San Giovanni in Persiceto: Natalino, Cimatti (1), Amore (1), Siboni, Catalano, Bustacchini (1), Baroncelli, Valentini (1), Ciccone (1),Biagetti, Bandini, Agatensi, Farneti, Gjojdeshi. All.: Cukic