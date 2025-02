Pallanuoto. Vela Ancona a due facce. Il maschile verso i playoff. Le doriche ancora ultime

Big match per la Evomet Vela Ancona di serie A2 maschile di pallanuoto, che nel girone nord affronta domani alle 17 la trasferta di Sori. Liguri al terzo posto in classifica, dorici al quarto, e i primi quattro posti valgono la griglia playoff. Ma dietro alla Vela Ancona, a un punto, c’è il Camogli che viaggia veloce. Per la squadra di coach Marco Risso, reduce da sette risultati utili consecutivi e dalla vittoria sul Bogliasco di sabato scorso, sarà un esame importante, tra l’altro da giocare in una vasca riscaldata ma all’aperto, condizione a cui gli anconetani non sono certo abituati. "Tra l’altro è prevista pioggia – spiega il coach della Vela, il ligure Marco Risso –. Ma siamo molto stimolati, anche perché prima di noi gioca il Recco e quindi avremo l’occasione di assistere anche a una partita di grande qualità. Una sfida, quella di Sori – conclude –, che ci vogliamo gustare sino in fondo, da affrontare con lo stesso spirito che dimostriamo quando giochiamo in casa".

Intanto in serie A1 femminile le ragazze della Cosma TM Group Vela Ancona affrontano domani alle 15.30 in casa al Passetto (a porte chiuse come sempre) il Cosenza. Doriche ultime, Cosenza sesto ma all’andata finì 13-12 per le calabresi e proprio per questo coach Milko Pace suona la carica: "Quella è stata la partita più bella che abbiamo disputato quest’anno, per intensità in tutti e quattro i tempi. Un buon motivo per provare a giocarcela fino in fondo anche stavolta. Sarà una partita tosta, ma non ci tireremo sicuramente indietro".