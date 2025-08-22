Pallavolo Massa Carrara: tre nuovi acquisti. Arrivano Pardi, Marini e Diridoni

Il roster della Pallavolo Massa Carrara si arricchisce di altri nuovi acquisti per la prossima avventura nel campionato nazionale maschile di serie B. Lo schiacciatore ricevitore Matteo Marini arriva come rinforzo di grande spessore avendo maturato un’ottima esperienza nella categoria. Il pallavolista classe 2001 ha giocato negli ultimi due anni a Camaiore e in quello precedente ad Arno Castelfranco di Sotto dove ha conquistato anche la promozione in A3. Marini è un elemento che potrà conferire maggiore equilibrio alla squadra rossoblu. Un altro innesto mirato è quello del libero Alessio Diridoni, che col Migliarino Volley ha fatto la trafila giovanile arrivando poi a giocare fino in serie C. Il giocatore classe 2000 dispone di buone doti difensive e potrà dare un grande contributo in seconda linea. Sempre dal Migliarino arriva Giacomo Pardi che nelle ultime quattro stagioni ha militato stabilmente in serie C come regista arrivando per due anni a giocarsi i play off. Al centro la Pallavolo Massa Carrara ha completato il reparto con ricorrendo a due dei suoi ragazzi. Francesco Passino è stato confermato per la terza stagione consecutiva ed avrà, quindi, la possibilità di confrontarsi con un campionato di alto livello. La società crede nelle potenzialità del giocatore cresciuto nelle giovanili del Calci passando per il Migliarino. E’ un gradito ritorno, infine, quello del centrale Achille Rustighi che aveva lasciato lo scorso anno per un’esperienza di studio in America e che, rientrato in Italia, ha accettato subito la proposta di essere reintegrato nel gruppo. Mancano più pochi annunci al completamento dell’organico a disposizione del confermatissimo tecnico Luca Cei.

Gianluca Bondielli