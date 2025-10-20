Pallavolo Serie B maschile Sconfitta per la matricola apuana con il Maury’s Com Cavi Tuscania. Non riesce la magia a Nannini e compagni

MAURY’S TUSCANIA 3 p. massa carrara 0

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli, Simoni, Festi, Fusco, Ottaviani, Stoleru, Fantauzzo, Borzacconi, Marrazzo, De Angelis, Rizzi, Pieri, Galano. Coach Victor Perez Moreno. PALLAVOLO MASSA CARRARA: Rustighi, Mosca, Marini, Lazzeri, Passino, Pardi, Molini, Bibbiani, Georgiev, Nannini, Diridoni, Bacinelli. Coach Luca Cei. Arbitri: Cristopher Binaglia e Georgia Tanzilli. Parziali: 25-19, 25-23, 25-21.

VITERBO - Una Pallavolo Massa Carrara rimaneggiata, senza Lucarelli e Briglia in attacco, ha pagato dazio su uno dei campi più difficili della serie B maschile. La prima trasferta di campionato si è risolta in una sconfitta che in qualche modo era anche preventivabile per la matricola apuana. Tuscania ha fatto la partita ed è sempre stata avanti nel punteggio ma Massa non ha mai mollato. Il coach Cei ha schierato Lazzeri opposto come sostituto di Briglia e riproposto schiacciatori Mosti e Marini come nella prima giornata. Nel corso della gara sono entrati tutti gli altri. Bibbiani ha fatto un buon ingresso in seconda linea e Pardi ha riportato un po’ di entusiasmo in difesa. Ha esordito anche Rustighi in attacco e Molini, ragazzo del vivaio aggregato alla prima squadra.

"Sapevamo che era una trasferta tosta – ha spiegato Cei – e non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi che hanno provato sino all’ultimo a portarsi a casa almeno un set. Nel secondo ci siamo andati vicino. Potevamo andare ai vantaggi ma abbiamo sprecato una palla un po’ stupida. Abbiamo provato a togliergli qualche sicurezza ma non è stato sufficiente. I nostri avversari hanno sempre comandato ma questo non ci ha impedito di produrre il nostro gioco e di quello sono abbastanza contento. Sicuramente possiamo migliorare sia in ricezione che in difesa".

Gianluca Bondielli