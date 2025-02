Pallavolo. Under 15 Senior. La Kabel da applausi

La Kabel mette in bacheca il primo titolo stagionale. La vittoria arriva grazie all’Under 15 Senior che nella finale “territoriale” ha superato in due gare la Pallavolo Sestese. La squadra allenata da Mirko Novelli e Alessandro Vannini, dopo aver vinto gara uno in trasferta con un netto 0-3 si è ripetuta domenica scorsa. Alla palestra di Maliseti il match di ritorno è terminato per 3-1 a favore della squadra pratese che si è laureata campione territoriale per il Comitato Fipav di Firenze. Un successo figlio di una stagione sempre ai vertici. Nella prima fase la squadra era stata capace di vincere il girone A con dieci vittorie su altrettante gare e con quattro punti di vantaggio proprio sulla Sestese. Poi, nei play off, vittoria con doppio 3-0 sulla Sales Firenze prima della doppia sfida di finale con la Sestese. La rosa della Kabel: Alfaioli, Franza, Gaiofatto, Giardinelli A., Giardinelli M., Giustini, Innocenti, La Mendola, Lucchesi, Maggini, Marini, Mazzoni, Picchi, Vannini, Colico. I all. Novelli; II all. Vannini.