Paltrinieri padrone, oro agli Europei nella 5 km in acque libere

Stari Grad (Croazia) , 29 maggio – Il ruggito di un campione infinito. Gregorio Paltrinieri, trenta anni, si prende l’oro europeo nella 5 chilometri a Stari Grad, nell’isola di Hvar in Croazia, non dando scampo agli avversari e chiudendo in 52'05''79. Si tratta del terzo successo su questa distanza in acque libere per il campione carpigiano dopo Budapest 2021 e Roma 2022. Argento all’ungherese David Betlehem (52’08”07) e bronzo al suo connazionale Kristof Rasovszky (52’08”07), oro sulla 10 km a Parigi 2024. Settimo Marcello Guidi, decimo Dario Verani. Un pronto riscatto con trionfo per Greg, che aveva concluso ieri al quarto posto la 10 km. Oggi si è involato dopo metà gara riuscendo sempre a controllare il ritorno degli avversari. Il fenomenale nuotatore emiliano completa un giovedì da sogno per l’Italia, dopo la vittoria di Ginevra Taddeucci. Domani l’Italia può fare la voce grossa nella staffetta mista 4×1500 e nella inedita gara Sprint. Gregorio si rilancia così nel nuoto in acque libere dopo la delusione ai Giochi di Parigi, dove il portacolori delle Fiamme Oro aveva raccolto un nono posto nella dieci chilometri dopo aver conquistato l’argento nei 1.500 stile e il bronzo negli 800. Proprio sul finire delle Olimpiadi, aveva rimediato una frattura da stress al gomito. Un problema che alla luce dell’ultimo exploit è assolutamente superato. La prima medaglia internazionale a livello assoluto per Greg era arrivata in vasca corta ai Mondiali del 2012, l’argento nei 1.500. Una serie infinita che sembra ben lontana dal concludersi.