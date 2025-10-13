Paolini e Musetti, l’ultimo sprint per le Finals

TENNISdi Massimo SelleriJasmine Paolini e Lorenzo Musetti sono a caccia di un posto nelle rispettive Finals. Nell’analizzare il cammino dei due partiamo dal quadro più semplice: quello della tennista toscana. Nella Wta Race, la speciale classifica che definisce la partecipazione al torneo di Riad, solo le prime cinque posizioni sono già definite, mentre è battaglia aperta per le ultime tre. Jas è attualmente ottava e ha un vantaggio di 218 punti sulla diretta inseguitrice Elena Rybakina. Prima delle Finals ci saranno due Wta 500, Ningbo e Tokyo, e anche questo scenario è favorevole all’azzurra che rispetto a quanto ha fatto l’anno scorso mette sul piatto solo 11 punti nelle due competizioni contro i 250 della kazaka.

La corsa parte da Ningbo (Cina) dove si stanno già disputando le qualificazioni, sabato Lucia Bronzetti è stata eliminata dall’australiana Talia Gibson con un secco 2-0, e dove Paolini entrerà in gioco al secondo turno incontrando o la cinese Shuai Zhang o la russa Veronika Kudermetova. Un possibile incrocio con la Rybakina potrebbe esserci in semifinale, ma fare calcoli adesso serve a poco, quello che conta è valorizzare al massimo il fatto che in questo torneo è la testa di serie numero due e, quindi, sulla carta ci si aspetta che arrivi almeno in finale. Il seeding di questo torneo è guidato dalla russa Mirra Andreeva che nella Race è settima e che la toscana potrebbe ancora agganciare. Prima di volgere gli occhi verso l’alto, però, è bene guardarsi alle spalle.

Lorenzo Musetti sarà la testa di serie numero uno nell’Atp 250 di Bruxelles. Il primo obiettivo del carrarino è quello di riaprire la sua bacheca personale dove l’ultimo trofeo che vi è stato inserito risale al 2022, quando si aggiudicò il torneo di Napoli. Nella Race il toscano è ottavo con 530 punti di vantaggio su Félix Auger-Aliassimeche occupa la decima posizione. Al nono posto ci sarebbe Jack Draper, ma la stagione del britannico si è già conclusa a causa di un infortunio. Anche il canadese parteciperà al torneo che si disputa nella capitale belga da oggi al 19 ottobre. La differenza tra i due è che Musetti non perde nulla a livello di punti in questa settimana, mentre il suo diretto inseguitore ne lascia sul piatto 10. Essendo la seconda testa di serie nel seeding, una eventuale sfida diretta tra i due ci sarebbe solo in finale.

Il confronto proseguirà poi a distanza, il carrarino sarà impegnato all’Atp 500 di Vienna, Auger-Aliassime a quello di Basilea. In gioco ci sono gli stessi punti, ma il quoziente di difficoltà è molto diversa. In terra austriaca sarà presente anche il numero due del ranking Atp Jannik Sinner, mentre Carlos Alzaraz, attualmente sulla vetta della classifica mondiale, non parteciperà a nessuna delle due competizioni. Il torneo probabilmente decisivo, visti i punti che mette in palio, dovrebbe essere il Master 1000 di Parigi-Bercy, sebbene il canadese compaia pure ai blocchi di partenza dell’Atp 250 di Metz (Francia). Anche Lorenzo ha qualche possibilità di agganciare la settima posizione, ma vale quanto detto per Paolini, prima di pensare a migliorare la propria situazione nella griglia delle Finals è bene essere certi di avere in tasca il biglietto d’ingresso.

Per completare il discorso vanno valutate anche gli eventuali ritiri. In questo campo l’unico dubbio riguarda Novak Djokovic che l’anno scorso decise di non partecipare alla manifestazione di Torino che per importanza ha davanti solo i 4 Slam. Quest’anno i segnali che arrivano dal tennista sono contrastanti, ma l’impressione generale è che alla fine sarà presente.