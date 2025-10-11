Paolini sfida Gauff con un piede nelle Finals

di Massimo Selleri

Una strepitosa Jasmine Paolini batte nettamente Iga Swiatek, e vola in semifinale nel Master 1000 di Wuhan (Cina) compiendo un passo importante in avanti in ottica qualificazioni alle Finals di Riad. L’azzurra, nei quarti dell’ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari. ha piegato agilmente la rivale polacca in appena due set. La tennista toscana, numero 8 del mondo e settima forza del seeding, con una prova maiuscola, ha sconfitto Swiatek, numero 2 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone, che, però, a dispetto del pronostico è apparsa in evidente difficoltà, perdendo con il netto ed eloquente punteggio di 6-1 6-2. Per la Paolini il significato di questo risultato va oltre quello che è il mero dato sportivo, dato che è riuscita a sconfiggere un’avversaria che i predenti indicavano essere uno dei suoi principali tabù. Prima di ieri, nelle sei occasioni in cui le due tenniste si erano sfidate, la polacca l’aveva sempre spuntata spesso strapazzando la tennista toscana.

"Sono felicissima - ha spiegato Jas a fine gara - finalmente sono riuscita a batterla. "Per me significa tanto essere riuscita a giocare così bene contro di lei".

Oggi, in semifinale, la Paolini sfiderà la statunitense Coco Gauff, numero tre del mondo e terza forza nel torneo cinese. L’incontro prenderà il via alle 11 e a seguire ci sarà il match tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno nella classifica mondiale, e la statunitense Jessica Pegula.

"Anche quella di oggi sarà una gara difficile - conclude l’azzurra -. Io però sono contentissima per essere in semifinale. Il passato non conta, devo dare il massimo".

In realtà in questa partita le parti si invertiranno rispetto ai quarti e in questo caso è la ventinovenne toscana ad essere un vero tabù per la Gauff, avendo l’americana perso le ultime tre partite contro la Paolini, come se l’azzurra avesse nel suo bagaglio tecnico un qualcosa che inceppi sistematicamente il gioco dell’avversaria.

La corsa verso le Wta Finals di Riad si intreccia direttamente con quanto sta accadendo a Wuah. Attualmente la Paolini è ottava e quindi sta occupando l’ultimo posto disponibile in chiave Riad, ma la sua diretta e unica inseguitrice, l’Elena Rybakina, ieri è stata sconfitta 3-6 3-6 contro la Sabalenka e, quindi, perderà altro terreno. Se la toscana dovesse vincere questo torneo salirebbe al sesto posto nel ranking mondiale, se dovesse venire sconfitta in finale sarebbe comunque settima scavalcando Andreeva e se oggi dovesse avere la peggio contro Gauff manterrebbe 218 punti di vantaggio sulla kazaka.

Una distanza che non la mette al riparo da eventuali sorpassi dato che si devono ancora disputare due Wta 500, il primo a Nigbo, sempre in Cina, dal 13 al 19 ottobre e il secondo a Tokyo dal 20 al 26 ottobre. L’unica modo per evitare brutte sorprese è quello di non mettersi a fare calcoli e di andare il più avanti possibile a Wuhan e nel primo torneo, sapendo che comunque nel doppio, in coppa con Sara Errani, la qualificazione alle Finals è già in tasca da tempo.