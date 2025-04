Paolo Paini trionfa a Le Siepi di Cervia: primo titolo italiano di salto ostacoli

di Paolo ManiliPaolo Paini su Casal Dorato ha vinto ieri a Le Siepi di Cervia il suo primo titolo italiano di salto ostacoli. Determinante l’impeccabile doppio netto, l’unico fra i 31 partenti della seconda e decisiva prova, a due percorsi con ostacoli a 1,60 m.

Grazie al doppio zero, il 55enne cavaliere di Fiorenzuola d’Arda, Piacenza, ha scavalcato in classifica generale il già titolato veterano Emilio Bicocchi (Excaliburg), che nella prima giornata del campionato "targato Fope aveva preso il comando e che ieri si è piazzato 2° in gara, ottenendo la medaglia d’argento (4/4 pen). Bronzo a Fabio Brotto (Doha delle Roane), cavaliere e allevatore veneto dall’importante curriculum internazionale.

Tutti e tre i cavalli del podio sono italiani, a significare la crescita sia numerica sia qualitativa dei "prodotti" di casa nostra, un miglioramento frutto di una serie di investimenti non solo dal punto di vista economico. Inoltre i tre medagliati parteciperanno di diritto allo storico Csio di Roma-Piazza di Siena/Master Fratelli D’Inzeo, tappa della Rolex Series (21-25 maggio).

"Sono davvero felice e orgoglioso -ci ha detto a caldo Paolo Paini - perché è un traguardo importante conquistato in un’edizione del campionato particolarmente combattuta e di altissimo livello. La soddisfazione è ancora più grande perché il mio cavallo è italiano: credo molto nell’allevamento nazionale, nel suo futuro, e questa vittoria lo conferma. Inoltre, essere stato selezionato per Piazza di Siena è sempre un onore, il sogno di tutti i cavalieri italiani che si realizza. Questo è solo l’inizio!".

Estrapolata dalla classifica tricolore quella individuale del campionato militare interforze: oro a Bicocchi (Gs Aeronautica), argento e bronzo a Michael Cristofoletti (Eic Lloyd) e a Luca Coata (Holly Del Rilate), entrambi Fiamme Oro.