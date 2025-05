Paolo Principi confermato consigliere federale: focus sugli atleti e nuove idee

Paolo Principi, consigliere federale in quota atleti confermato nella nuova gestione. Lei è l’anello di congiunzione tra due epoche.

"Come Michela Castoldi, che pure era già presente ed è stata confermata. Con lei, con Franco Mantero e Francesco Musso cerchiamo di dare un’impronta diversa cercando di mettere sempre più gli atleti al centro, di far sentire la federazione più vicina agli atleti".

Il nuovo gruppo federale è giovanissimo.

"Con un presidente di 40 anni come Andrea Facci sentiamo una mentalità molto vicina a noi, oggettivamente questo ci dà la possibilità di sviluppare delle idee che magari prima, anche per questioni generazionali, facevano più fatica ad attecchire. Parlo della commissione federale atleti, di cui io sono stato Presidente, che sarà ricostituita, e poi l’aspetto dei social e di attività di comunicazione che prima forse erano un pochino meno sentite. È già stato costituito ancora prima del Consiglio un gruppo di lavoro atleti che già sta sviluppando alcune idee che annunceremo".

Lei è anche avvocato. Esercita?

"Sì, ho fatto l’esame nel 2019. Finché ero nel gruppo dell’Aeronautica non potevo iscrivermi per questioni di incompatibilità di legge, poi da gennaio 2024 ho iniziato a praticare. Mi occupo di procedure concorsuali, diritto societario, contrattuale e diritto dello sport, ovviamente".

Fosse stato un penalista le avremmo chiesto del caso delle Farfalle...Ma da ex atleta: sta cambiando la sensibilità su certi temi?

"Il contesto generale è sicuramente diverso, c’è molta più attenzione ad aspetti che prima erano messi in secondo piano, ed è un bene. In passato magari c’era più una cultura dell’allenatore che tendeva a fare tutto. Adesso fortunatamente le professionalità a disposizione sono molte e le federazioni e le società di alto livello investono molto su figure come nutrizionista, psicologo dello sport, preparatore atletico. Ma molto fa l’esempio: se un tecnico ti rappresenta il sacrificio in maniera corretta, poi tutti sono portati a fare sforzi. Io ho fatto tanti sacrifici, non andavo alle gite scolastiche oppure dovevo studiare durante la ricreazione perché poi non avevo tempo perché mi allenavo quattro o cinque ore al giorno. Ma le racconto in maniera molto positiva e vedo che gli studenti sono affascinati".

Principi, nel weekend ci sono i campionati nazionali a squadre. Da dirigente federale sarà neutrale?

"Beh, senza ruoli ufficiali o formali, ma di sicuro andrò a lavorare per la federazione senza perdere d’occhio la mia squadra di Serie A, la Virtus Pasqualetti dove sono cresciuto".

d.r.