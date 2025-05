Papalini Baseball Club sfida Rimini 86: doppio confronto di serie B

Dopo la pausa di campionato, il Papalini Baseball Club, serie B, è pronto a ripartire e lo farà oggi con una delle sfide più attese della stagione. Alle ore 15 il primo lancio della giornata, poi la spettacolare gara in notturna alle 20: avversario di turno sarà il Rimini 86, in un doppio confronto che promette grande intensità ed emozioni forti. Nonostante la classifica veda Pesaro al primo posto, i romagnoli rappresentano un ostacolo tutt’altro che semplice. Le due squadre si conoscono bene e ogni incontro tra loro è una battaglia sportiva vera, fatta di rivalità, rispetto e voglia di superarsi. Anche questa volta, i presupposti per assistere a due partite combattute fino all’ultimo inning ci sono tutti.

A rendere ancora più speciale il momento per il Papalini Baseball Club, sono le ottime notizie arrivate in settimana dal fronte delle Nazionali. Enrico Bicchiarelli, Micheal Cifalinò e Francesco Marcuccio sono stati convocati per il raduno della Nazionale Italiana Under 18, un riconoscimento importante che testimonia la qualità del lavoro svolto dalla società e da tutto il movimento pesarese.

Un altro segnale incoraggiante per il futuro è arrivato anche la scorsa settimana, con la convocazione di Lucian Turcanu al raduno della Nazionale Under 15. Un ulteriore motivo di orgoglio che conferma l’impegno del club nel valorizzare i giovani talenti del territorio. E non è finita qui: buone notizie anche dal mondo del B5, il baseball a cinque, dove l’atleta pesarese Alessandro Micheli ha ben figurato al recente raduno nazionale, distinguendosi per impegno e qualità.

b. t.