Paparo punta al mondo. Henchiri ko in due riprese: "Inseguo un’altra corona»

Il decimo evento firmato The Art of Fighting regala incontri combattuti fino all’ultimo colpo, adrenalina, spettacolo e verdetti importanti ai quasi 2mila spettatori presenti sugli spalti del Centro Pavesi, nonostante il periodo estivo. "Vedere un palazzetto cosi pieno a luglio, a Milano, è una grande soddisfazione - esordisce Edoardo Germani, Founder di TAF -. Abbiamo un pubblico affezionato che ci segue durante l’intera stagione sportiva, ma la sfida è portare sugli spalti nuovi appassionati. Ora ci fermiamo fino a novembre, almeno con gli eventi, perché la programmazione continua. Stiamo preparando delle sorprese indimenticabili", conclude.

E un’anticipazione di quello che sarà in autunno si è vista anche sabato sera, quando sono stati chiamati sul ring, da futuri avversari, i pesi Superwelter Paolo Bologna (11-0, 2 pareggi) e Nicholas Esposito (19-1), entrambi già campioni italiani. Venendo ai risultati di TAF X, nel main event Mohamed Elmaghraby si impone largamente ai punti nella rivincita con Stiven Leonetti Dredhaj. Un successo che assicura al pugile egiziano la chance per il titolo italiano dei pesi Mediomassimi. Nel co-main event, il milanese Francesco Paparo mette KO Nicola Henchiri al secondo round con un gancio sinistro devastante, confermandosi campione d’Italia dei pesi piuma. Seguono attimi di apprensione per Henchiri, che viene soccorso e trasportato in ospedale, vigile e cosciente. "Siamo felicissimi di esserci confermati ancora - evidenzia Francis Rizzo, allenatore e zio di Paparo -. Sicuramente, dopo aver conquistato e confermato il titolo Italiano, adesso puntiamo a qualcosa di piú grande. Ci piacerebbe, infatti, disputare un titolo internazionale. Bisognerà vedere le classifiche Ebu, ma rimaniamo fiduciosi per il futuro".

Subito prima, Francesco Magrì esulta quando il medico sancisce lo stop per Valerio Mantovani, ferito in volto. I due avversari hanno dato vita a un match memorabile, sanguinoso, una vera battaglia agonistica. Mantovani, al tappeto al primo e al quarto round, non ha mollato e si è confermato un guerriero che sicuramente gli appassionati potranno rivedere presto in azione. Negli altri match della serata, Vincenzo Lizzi batte Francesco Coppola ai punti, Paul Amefiam vince contro il pericoloso Booba Diuof per KO, Veronica Tosi supera Cristina Garganese per decisione unanime, stesso verdetto di Catalin Ionescu contro Luka Veljovic. Al termine della serata, il patron Edoardo Germani é salito sul ring per una dichiarazione finale (esplosiva): "Con il decimo evento si chiude un capitolo, ora è tempo di alzare l’asticella. Continuate a seguirci e vi prometto che non resterete delusi" conclude.