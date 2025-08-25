Paradressage, la nazionale prepara gli Europei. Bucci d’argento, sfiorato il colpo a Munster

Piergiorgio Bucci protagonista del GP "quattro stelle" di Munster. In sella a Pallieter vd N.Ranch, l’azzurro ha realizzato il miglior tempo in barrage (40,09 sec.) pagando però la velocità con un errore e finendo al 2° posto, dietro il tedesco Viehweg su Contario (44,12), unico doppio zero di 43 partenti, benché con il tempo superiore a quello di Bucci (nella foto Fise). Senza l’errore il GP sarebbe stato suo, ma lo sport è anche questo. In luce anche Camilli-Chacareno Ps, 4° con una toccata (41,95). Un po’ di amaro in bocca per la vittoria solo sfiorata nulla toglie allo spessore delle performances azzurre.

Intanto l’attenzione si sposta in avanti: dal 27 al 31 agosto prossimi si svolgeranno i campionati europei di dressage Fei Jiva Hill Stables, per la prima volta in Francia, a Crozet: 63 binomi si contenderanno i titoli a squadre (primi due giorni), e quello individuale (29 agosto) seguito dal Freestyle (31 agosto). In pole la britannica Charlotte Fry su Gkamourdale, attuale n. 1 del ranking mondiale Fei.

Infine il paradressage: giovedì 28 e venerdì 29 al centro ippico Dressage Life di Usmate-Velate, Monza, si svolgerà il raduno collegiale della Nazionale azzurra che parteciperà a Ermelo, Paesi Bassi, ai campionati d’Europa (3-7 settembre). Novità l’inserimento di Massimiano Chiatante su Un Euro al posto della Semperboni-Shiraz (riserva). Gli altri del team sono la puricampionessa del mondo Sara Morganti (Gruppo paralimpico della Difesa) con Mariebelle, binomio argento e bronzo all’Olimpiade di Parigi-Versailles, Francesca Salvadè (Fiamme Azzurre) su Escari, 4a individuale ai Giochi parigini) e Federica Sileoni-Leonardo.