Paratore, è festa in Cina: "Uno dei giorni più belli"

di Andrea RonchiRenato Paratore, ieri, si è imposto nell’Hainan Open, gara inserita nel HotelPlanner Tour, secondo circuito per importanza nel golf del Vecchio Continente. Una sorta di Europa League, mutuando la metafora dal calcio. Dopo aver completato la terza giornata con la terza posizione il 28enne romano ha preso rapidamente il comando nella tornata conclusiva grazie a una partenza fulminea e quattro colpi guadagnati nelle prime sei buche del percorso del Sanya Luhuitou Golf Club. Lo ha seguito in vetta Maximilian Steinlechner, che era appaiato al via.

Alla buca 17 l’azzurro è incappato in un errore, lasciando così la leadership all’austriaco. Paratore ha però ovviato all’errore all’ultima buca con un birdie che lo ha portato a -17 e ha costretto l’avversario al play off. Il par alla prima buca di spareggio è stato sufficiente per fare suo il torneo. Paratore ha ricevuto un assegno di 69.140 euro su un montepremi di circa 430.000 euro passando così dal sesto al terzo posto nel ranking. La vittoria però è stata la terza dell’anno sul circuito ed è valsa la promozione diretta sul DP World Tour.

"Sono felicissimo per il terzo successo dell’anno. Determinante il putt alla buca 18 che mi ha concesso lo spareggio. È una delle giornate più belle della mia carriera e ringrazio tutti coloro che mi hanno sempre supportato" - la gioia del capitolino.

La stagione di Paratore era partica con i migliori auspici grazie ai due successi in aprile che avevano fatto presagire a un salto di categoria già prima dell’estate. Poi però solo buoni piazzamenti sino al terzo sigillo. Ora tornerà sul circuito che lo ha già visto protagonista con due titoli: il Nordea Masters 2017 e il Betfred British Masters 2019. La festa per l’azzurro fa seguito a quella di 48 ore fa di Jacopo Vecchi Fossa nel Parma Alps Open, titolo che è valso la promozione sul HotelPlanner Tour. La "Carta" di Paratore però non conclude le ambizioni azzurre per il tour maggiore.

Nel gran finale di Majorca saranno 20 i pass in palio e vi concorreranno Stefano Mazzoli e Filippo Celli. Il primo si è classificato ottavo (-12) cogliendo il quarto top ten nelle ultime 10 gare e salendo al 16° posto dell’ordine di merito; Celli, 39° in Cina, occupa la sesta posizione grazie ai sei top ten in stagione conditi dalla vittoria in Olanda a fine agosto e, a due tornei dal termine della stagione, non corre più il rischio di mancare l’obiettivo.