Parla Buonfiglio, presidente Coni. Portabandiera, la sfida dei Giochi: "Due a Milano e due a Cortina»

"Quattro portabandiera", due città e un’Olimpiade. La sfida dei Giochi invernali sarà a chi affidare il tricolore: se si chiede al presidente del Coni Luciano Buonfiglio risponde che è "troppo presto per i nomi", ma l’Italia ha l’imbarazzo della scelta, considerando che gli atleti ancora in attivita’ vincitori dell’oro olimpico negli sport della neve e del ghiaccio sono Sofia Goggia (campionessa in discesa libera nel 2018), già designata per Pechino 2022 ma impossibilitata a portare il tricolore perché in pieno recupero dall’infortunio, Arianna Fontana (campionessa dei 500 metri nello short track nel 2018 e 2022) portabandiera a PyeongChang 2018, Michela Moioli (campionessa nel boardercross dello snowboard nel 2018) e alfiere a Pechino 2022, e Stefania Constantini-Amos Mosaner (doppio misto del curling a Pechino 2022).

In pole per portare il tricolore potrebbe anche esserci Federica Brignone, medagliata in slalom gigante nelle ultime due edizioni dei Giochi e bronzo in combinata nel 2022, ora in recupero dall’infortunio. Intanto però Buonfiglio dice: "ho convenuto con la presidente del Cio Kirsty Coventry che saranno due i portabandiera a Milano e due a Cortina, sempre una donna e un uomo".

Nel frattempo comincia a prendere vita lo stadio del ghiaccio, il cuore pulsante dello Sliding Centre ’Eugenio Monti’ di Cortina: nelle prossime ore sarà avviata la centrale di refrigerazione che darà forma al ghiaccio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

"Si tratta di un passaggio decisivo nel percorso verso l’omologazione della pista, attesa nelle prossime settimane – si legge in una nota del MIT a 123 giorni dall’avvio della competizione –. Qui, su una superficie perfettamente uniforme e controllata al millimetro, gli atleti sfrecceranno a velocità impressionanti, giocandosi competizioni sul filo dei centesimi di secondo.