Parla Giampaolo Minnucci, driver della nostra leggenda del trotto "Il giorno in cui convinsi Enzo Giordano a comprarlo, il cavallo mi guardò come se volesse convincermi. La sua superiorità era soprattutto mentale». "Varenne mi scelse e cambiò la mia vita. Lui è il più grande»

Giampaolo Minnucci, come sta Varenne?

"Bene, come un pensionato di lusso, servito e riverito come si conviene a un campionissimo, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi".

Dove si trova?

"Nell’allevamento LJ di Dario De Angelis a Eboli, in Campania. Lo aveva scelto personalmente Enzo Giordano, il proprietario, che viveva a Napoli e voleva averlo vicino negli ultimi anni di vita. Purtroppo Enzo è mancato il 2 maggio, non è riuscito a goderselo, peccato".

E due giorni dopo Varenne ha fatto la sua ultima apparizione in pubblico ad Agnano, in occasione del Lotteria...

"Sì, Enzo Giordano era ricoverato in ospedale da un paio di mesi, ma aveva detto che il cavallo avrebbe dovuto sfilare in ogni caso. Io ero commosso, lo accompagnavo nella sfilata davanti al pubblico tenendo in mano la lunghina, che si usa per portare a spasso i cavalli. Ma non ce ne sarebbe stato bisogno".

Perché?

"Varenne ha un’intelligenza superiore, sa sempre quello che deve fare. Una volta fu coinvolto in un incidente e rimase senza driver: di solito in situazioni del genere i cavalli scappano correndo a perdifiato, lui no, fece 50 metri poi si fermò e aspettò che lo andassero a prendere".

Un bel vantaggio...

"Certamente, se non fosse stato così non avremmo vinto 53 gran premi, inclusi il Lotteria (tre volte consecutive) e due volte l’Amerique a Parigi. Lui era fortissimo fisicamente, ma demoliva gli avversari sovrastandoli psicologicamente, prima che con la sua velocità. E poi sapeva che poteva contare su di me, sapeva che avevo tutto sotto controllo, che l’avrei protetto e stimolato al momento giusto".

Lei è considerato lo scopritore di Varenne, ci racconta come andò?

"Era il mese di maggio 1998, avevo trent’anni e potevo sembrare un po’ spaccone, ma era solo una gran voglia di fare. Insieme a un paio di amici partimmo da Roma per visionare puledri da proporre a proprietari che si fidavano di noi. Andammo a Bolgheri, in Toscana, nell’allevamento di Jean-Pierre Dubois. Varenne aveva appena compiuto tre anni, era bruttino e non era nei nostri programmi, anche perché era già stato venduto a Piero Bezzecchi che però lo aveva rifiutato poiché le radiografie avevano evidenziato un chip, un piccolo frammento osseo, nel nodello della zampa anteriore sinistra. Spesso questi chip causano dolore, è necessario rimuoverli chirurgicamente, se va bene. Dubois fece andare in pista i cavalli in vendita, Varenne era guidato da Paolo Leoni, era velocissimo e quando mi passò davanti girò la testa verso di me, sembrava dicesse ‘Cosa aspetti?’".

Lei cosa fece?

"Io rimasi folgorato: consultai un veterinario, telefonammo a Enzo Giordano che faceva il cambiavalute alla stazione di Napoli e decidemmo l’acquisto per 180 milioni di lire. Gli dissi di preparare i soldi, bisognava fare in fretta perché anche altri si erano accorti che Varenne era molto veloce. Montai in macchina e mi diressi a tutto gas verso Napoli, Enzo mi aspettava con una busta con alcuni assegni e un pacco di contanti. Dormii qualche ora e ripartii per Rimini poiché il factotum di Dubois era Gianfranco Fabbri, proprietario dell’allevamento di Vergiano, bisognava fare i conti con lui. Gli consegnai la busta e ci stringemmo la mano. Da quel giorno io e Varenne siamo diventati inseparabili. Forse fu un azzardo, ma è andata bene, anzi benissimo!".

Varenne e Minnucci avrebbero fatto la stessa carriera se non si fossero incontrati?

"Chi lo sa! Lui avrebbe vinto molto lo stesso e io anche, perché ho vinto 120 gran premi oltre a quelli con Varenne".

Ho sentito una storia curiosa sulla sua bella casa di Roma, ce la racconta?

"La mia è una famiglia di cavallari, tanto lavoro e pochi soldi, mio padre portava a spasso i turisti con la botticella, una carrozza trainata da cavalli che avevano finito la carriera in pista. Poi Varenne mi ha cambiato la vita: un giorno in scuderia dicevo a un amico che mi sarebbe piaciuto acquistare una bella casa che avevo visto a Roma, ma ero preoccupato perché costava molto. Varenne si avvicinò, mi diede un colpetto col muso su una spalla e mi fece cenno di sì. ‘Ma costa un botto!’ Esclamai. ‘Ci penso io’ ribattè lui. Così è stato, la casa l’ha pagata tutta Varenne! E ha pagato anche quella che ho acquistato successivamente a Forte dei Marmi che piace a tutta la famiglia (la compagna Bruna Grizzetti e i due figli, ndr) perché è un posto tranquillo".

Guidando Varenne è diventato ricco?

"Ricco è un’esagerazione, diciamo che a 58 anni potrei smettere di guidare cavalli, andare in pensione, ho versato tanti contributi... Ma continuo perché mi piace, guido soprattutto cavalli di amici anche se sono di ultima categoria, cavalli di persone che mi vogliono bene. Lo farò finché mi divertirò".

A trent’anni (compiuti il 19 maggio scorso) Varenne ha cessato l’attività di stallone. Quanti anni vive mediamente un cavallo?

"Venticinque o poco più. Trent’anni per un cavallo sono tanti – conclude Giampaolo Minnucci –, corrispondono a 85-90 anni di un uomo, ma Varenne è ancora bello vispo ed è di razza longeva: suo padre Waikiki Beach è morto a 37 anni. Spero di poterlo andare a trovare e a coccolarlo ancora a lungo".