Parla Giulia Longhi, campionessa continentale in carica con le azzurre "I miei genitori mi hanno sempre supportata, grazie a loro ora sono qui Il college negli States? Un buco nell’acqua. A Los Angeles per una medaglia». Dal giardino all’Europa: "I primi lanci coi limoni. Tutto iniziò con papà»

Una pianta di limoni, un gioco tra padre e figlia. "L’avevamo nel giardino di casa: io li staccavo, lo chiamavo e giocavamo a play catch. Ho passato interi pomeriggi con papà a tirarceli sempre più lontano, quei limoni". Il flashback porta ad Acilia, primi anni Duemila: Giulia Longhi è una bambina con tutto il futuro davanti. Oggi è il simbolo della generazione d’oro del softball italiano, di una Nazionale campione d’Europa in carica e che non vuole smettere di vincere.

Longhi, dicevamo della pianta di limoni. Poi?

"Più o meno in quel periodo, ero in quarta elementare, venne nella mia scuola un signore, Riccardo Brandi, che ci presentò il baseball durante le ore di educazione fisica. Essendo bravina, mi portò poi al campo del Cali Roma XIII che era vicino casa. Non ringrazierò mai abbastanza lui e sua moglie Patrizia: mi hanno trasmesso la passione per questo sport, sono riusciti a farci giocare ovunque. Riccardo mi ha insegnato a non avere paura della palla: io ci dormivo, con la pallina".

Il softball è diffuso a macchia di leopardo. Crearsi una carriera non dev’essere stato semplice.

"I miei genitori mi hanno sempre supportato, mi portavano agli allenamenti e alle partite: ricordo tanti viaggi di notte per permettermi di studiare per andare il giorno dopo a scuola. Senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile".

Roma, Fermo, Caserta, Bussolengo, Saronno, Bollate, la Nazionale. Una vita in gioco, dappertutto.

"Da nord a sud, ho bellissimi ricordi ovunque, perché in ogni società, in qualsiasi condizione, ho imparato qualcosa. Forse l’unico rammarico è aver fatto poche esperienze all’estero: in Repubblica Ceca nel 2014 ho vinto uno scudetto, ero giovanissima ed è stato divertente, poi lo scorso inverno ho giocato in Messico, con una consapevolezza diversa. Quel torneo, la LMS, è ciò che sogno un giorno per il softball italiano".

Il college negli States?

"Un buco nell’acqua. A 19 anni avevo il sogno americano: studiare e giocare 8 partite a settimana nei campionati universitari, magari allenata da Mike Candrea in Arizona, dove giocava una mia compagna dell’Unione Fermana. Sono andata in Florida, sono rimasta un semestre, ho imparato la lingua, mi sono allenata bene, ho conosciuto persone nuove. Però non è andata come avrei voluto: per questioni burocratiche non ho mai giocato. Ma alle mie compagne più giovani dico sempre di andare: ne vale la pena, la diversità arricchisce e apre la mente".

E Candrea?

"La vita è strana: dieci anni dopo sarebbe diventato senior advisor della nostra Nazionale".

Gioie e dolori: nel 2021, per le complicazioni del Covid, morì il vostro head coach Enrico Obletter.

"Non basterebbe un libro per raccontarlo. Prese la Nazionale nel 2016: ci ha insegnato a non mollare, ci ha plasmato, ci ha dato la mentalità vincente. Un aneddoto: Asia-Pacific Cup 2018, prima di giocare col Giappone il loro pre-game era una coreografia in cui viaggiavano decine di palle contemporaneamente; noi restammo a bocca aperta, alla fine applaudimmo lo spettacolo. Enrico ci fece fare non so quanti burpee per punizione. Il messaggio era: col timore reverenziale per gli avversari non si va da nessuna parte. Avremmo dovuto guardare e imparare, sì, ma per poi batterle. I risultati di oggi sono anche il frutto di quel lavoro, per me poi è stato importantissimo. È stato il Velasco del softball: meno noto, ma con lo stesso impatto".

Cosa dà e cosa toglie una carriera al top?

"Cito un’intervista a Sofia Goggia che mi è molto piaciuta e con la quale concordo: spiegava l’etimologia di sacrificio, cioè rendere sacro qualcosa, e col tempo il senso è diventato quello di rinunciare volontariamente a qualcosa. È quello che fanno gli sportivi di alto livello, una scelta: certo, da adolescente, rispetto alle mie coetanee ho fatto rinunce, ma rifarei tutto. Magari, giocando sempre fuori Roma, mi è mancato un po’ più di tempo con gli amici e la mia famiglia d’origine".

"That’s Italian softball", all’estero, è una frase quasi proverbiale. Fa specie che siate più conosciute oltre il confine che qui.

"Vero, all’estero conoscono il nostro valore più che in Italia. Questo un po’ rattrista, perché stiamo portando grandi risultati. Vincere dà visibilità, è il nostro modo per far sì che se ne parli. E c’è Los Angeles, all’orizzonte, dove faremo di tutto per qualificarci e tentare di arrivare a medaglia".