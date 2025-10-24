Parla l’ex, Piero Braglia a TMW radio. "Grifo a un punto di non ritorno. Ora serve solo compattarsi»

Piero Braglia e il Perugia. L’ex allenatore del Grifo, a a Tmw radio, racconta la sua esperienza in biancorosso.

"Ci abbiamo messo tanto, ma in cinque partite sono arrivate cinque sconfitte, credo fosse giusto fare un passo indietro. Quando non riesci a incidere, è corretto farsi da parte. Devo però riconoscere che nessuno mi aveva parlato di esonero, parlavo tranquillamente con il direttore prima e dopo la partita. Il problema nasce da situazioni che si trascinano, e quando capisci che non riesci a risolverle, è giusto fermarsi. Per rispetto della città e dei tifosi. Che poi ci sia assunzione di responsabilità fra tutte le componenti, quello dovrebbe far parte del calcio, però chi paga poi - e faccio un discorso in generale - è sempre l’allenatore: funziona così, soprattutto in Italia, meno all’estero. Abbiamo fatto, secondo me, un ottimo lavoro e mi auguro che paghi nel tempo: i ragazzi meritano risultati migliori, ma il calcio è anche questo, ci sono situazioni imponderabili. Il Perugia, se al Rimini restituissero i punti, sarebbe ultimo. E giusto che ognuno faccia un esame di coscienza".

Eppure la rosa non sembra da ultimo posto.

"I nomi, però, non si va da nessuna parte – continua Braglia – . In campo però non scendono i nomi: servono persone che corrono, che sono disponibili al sacrificio, che hanno voglia di andare oltre e di metterci il cuore. Sono le solite cose che dicono tutti gli allenatori, lo so, e infatti mi viene anche da sorridere nel ripeterle. L’unica cosa che posso dire è che devono davvero capire di essere arrivati a un punto di non ritorno: devono unirsi, fare le cose per bene e venirne fuori tutti insieme, da uomini quali sono. Credo comunque che il Perugia non meriti di retrocedere, considerata la città, il nome, la gloria, la storia e tutto ciò che è stato fatto in passato. Però il passato, in questi momenti, conta poco. Ho visto che nel club sono arrivati anche Novellino e Gaucci, auguro loro di riuscire a venir fuori da una situazione onestamente non facile. Ma sono convinto che da lunedì faranno di tutto per riuscirci".