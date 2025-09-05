Parla l’ex Santopadre. "Con Faroni rapporto non idilliaco»

L’ex presidente del Grifo, Massimiliano Santopadre, torna a parlare a un anno di distanza dalla cessione a Faroni. Lo fa a A Tutta C su TMW Radio. E sul Perugia spiega: "Quando uno decide di vendere è perché evidentemente aveva dei buoni motivi per farlo. Io sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. Il calcio all’inizio manca, mancano i ritmi, l’adrenalina, poi passa il tempo, ci si abitua. Mi piacerebbe molto fare un’esperienza da dirigente, non più da proprietario, per mettere a frutto la mia esperienza. Per quanto riguarda il Perugia, ormai è un discorso chiuso. Il rapporto con Faroni non è idilliaco per le varie vicissitudini, però è uno straniero venuto in Italia a fare un’esperienza importante, ha difficoltà maggiori delle nostre. Il calcio si fa in due modi, con i soldi o con le competenze. Lui, alle prime esperienze, dovrebbe investire tantissimo. Il Perugia per me è come un figlio, gli auguro sempre il meglio perché il suo meglio significa il meglio per il Perugia. Un anno di calcio sono sette di vita, come stress è un mondo che si capisce solo quando ci si è dentro".