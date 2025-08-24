Parla Schiavi, fischio d’inizio stasera alle 19. "Vogliamo cominciare con una vittoria»

"Abbiamo preparato questa sfida con grande entusiasmo". Il centrocampista Nicolas Schiavi (nella foto con Illanes), uno dei leader indiscussi della Carrarese, rassicura l’ambiente azzurro sul massimo impegno che dispenserà la squadra in questo derby. "Sappiamo quanto sia sentita questa partita da noi e da tutta la piazza. Abbiamo tanta voglia di scendere in campo e di fare bene". Il mediano argentino ha allargato le sue considerazioni oltre il derby inquadrando più in generale l’intero campionato. "Sappiamo che partire bene è importante per il proseguo della stagione. Abbiamo fatto una grande preparazione, abbiamo lavorato tanto ed abbiamo avuto anche delle belle risposte nelle amichevoli contro squadre importanti. Credo che ci siamo preparati bene per questo inizio di campionato. Sappiamo che sarà difficile perché ci sono tantissime squadre di alto livello ma credo che saremo all’altezza della competizione". Questa prima giornata di campionato si giocherà col mercato ancora aperto ma in casa azzurra ci sono poche distrazioni perché non c’è il rischio che la società si privi dei giocatori più rappresentativi in quest’ultima settimana di contrattazioni. Il rush finale potrà servire semmai per trovare una sistemazione ad elementi che rischiano di rimanere un po’ chiusi all’interno dell’organico e di valutare eventuali occasioni dell’ultim’ora che dovessero presentarsi. Dopo l’ex Tommaso Biasci, ad esempio, è stato accostato alla Carrarese un altro attaccante d’esperienza come Mattia Aramu, trequartista che nell’ultima stagione con la maglia del Mantova ha collezionato 25 presenze condite da 2 gol e 3 assist. Il trentenne si è svincolato dal Genoa e potrebbe essere un colpo a costo zero. Resta da capire se davvero la società marmifera intenda ancora mettere mano al reparto avanzato che almeno numericamente sembra già completo. In difesa ed a centrocampo in caso di partenze potrebbero esserci, invece, ulteriori innesti. Sembra che in mediana si allontani la possibilità di un ritorno di Samuel Giovane cercato dal Palermo.

Gianluca Bondielli