Parlano Magnani e Muzzarelli, i sindaci dei due comuni che rivendicano l’appartenenza della famiglia Tabanelli: si lavora a una doppia celebrazione di Flora e Miro. Sestola e Fanano si litigano gli eroi: "Faremo due feste»

SESTOLA (Modena) La notizia di Flora Tabanelli regina della Coppa del mondo di freestyle nella specialità Big Air con una gara di anticipo è arrivata sul Cimone nella serata di giovedì scorso e immediatamente l’entusiasmo ha contagiato di casa in casa.

Si sono già mobilitate due amministrazioni comunali del territorio che si contendono l’appartenenza della famiglia Tabanelli. Il sindaco di Sestola, Fabio Magnani, oltre al plauso e alle congratulazioni sottolinea che l’intera comunità da lui rappresentata è felicissima del successo della giovane Flora.

"Faremo un evento per lei e per il fratello Miro, anche lui un campione. Ho già parlato con la famiglia con la quale condivideremo il da farsi. Grazie ai due ragazzi, tante persone ora seguono quella disciplina sportiva e si parla del Cimone".

Anche Fanano farà una festa ai fratelli Tabanelli. Lo ha annunciato il sindaco Stefano Muzzarelli. "La montagna è orgogliosa di loro e mi complimento – ha detto –. Stiamo pensando a qualcosa per ringraziarli, per ricompensarli degli sforzi che hanno fatto e per far sentire la nostra vicinanza. Li vedrò a brave. L’Appennino sforna ancora campioni dopo Alberto Tomba, sta dando risultati importantissimi".

Due feste quindi, perché da tempo è in atto una piccola diatriba fra i due comuni. "La famiglia Tabanelli abita nella frazione Rocchetta – spiega il sindaco Muzzarelli –, sulla riga di confine. L’imbocco della strada è di Fanano e la loro casa è a un metro in quel di Sestola. I fratelli venivano a pattinare nel nostro Palaghiaccio, hanno sempre frequentato il nostro paese, sono più fananesi che sestolesi. Ma non è questo il problema, bisogna cominciare a dire che i Tabanelli sono della nostra montagna, del Cimone, dell’Appennino".

