Parola a Lorenzo Lo Preiato: ha corso in tutto il mondo "Tornerò a New York, da volontario e da ’ambassador’ Baldini la mia ispirazione, ho gareggiato per abbracciare la vita». Sei maratone, una per bypass

Una storia speciale. È quella di Lorenzo Lo Preiato, 64 anni, professione wealth advisor con la passione per la maratona. Chissà quanti maratoneti, per passione, avete incontrato. Lorenzo, però, ha qualcosa di più. Corre, o meglio, ha corso, con sei by pass. Adesso non corre più, non perché il cuore faccia le bizze, ma perché il ginocchio sinistro ha le cartilagini ormai consumate. Dovesse correre ancora il rischio sarebbe quello di finire sotto i ferri per una protesi. Lorenzo, però, non è tipo da lasciarsi fermare dagli intoppi. E allora cammina spedito – anche un’ottantina di chilometri alla settimana – e ha trovato il modo di essere comunque utile al mondo della maratona. Fa il volontario, Lorenzo, dà una mano ai suoi colleghi. E, anche qui, insegue un primato. Praticamente unico.

Ma partiamo con ordine. "Ho preso parte alle big six – dice lui –. Le sei maratone principali: Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York. Nella Grande Mela ci sono stato più volte. L’ultima come volontario. E ci tornerò anche nella prossima. Sono piaciuto così tanto, che mi hanno nominato ambassador".

Bella storia, quella di Lorenzo, che a un certo punto avrebbe potuto aver risvolti drammatici. "Giocavo a tennis - racconta - e come ogni anno mi sottoponevo alla visita agonistica. Hanno trovato un problemino di non poco conto. Così, per risolverlo, mi hanno impiantato sei by pass".

Correva l’anno 2004, era il 21 giugno. "Quando mi comunicarono il problema – ammette – il rischio era che il cervello andasse in tilt. Ho reagito".

Ma come si arriva dai sei by pass alla maratona? "Quell’anno c’erano le Olimpiadi di Atene. Baldini vinse l’oro nella maratona. Dal divano mi dissi che ci sarei riuscito pure io".

Non a vincere i Giochi, ma a portare a termine una maratona sì. I sanitari che lo operarono – su tutti Giorgio Noera – lo spinsero a fare del moto. Non più sport di contatto, ma una disciplina aerobica. Poteva scegliere tra nuoto, la bici e la corsa.

"Le prime due le ho scartate subito – se la ride – poi mi sono preso la maratonite. Ci sono studi che dicono che le endorfine liberate, dopo una corsa, siano pari a quelle di chi consuma cannabis… Comunque ero veramente sul divano. Lanciarono l’idea dal divano alla maratona".

I promotori erano Gianni Morandi e Laura Fogli: Lorenzo diventa uno dei più assidui discepoli. E corre la maratona a New York sotto controllo medico. "Proprio così – dice – ero monitorato, attraverso un apposito sistema, dall’altro capo del mondo". Non si è più fermato. Fino al problema al ginocchio. E allora, dopo la Six Star Medal – il riconoscimento concesso a chi completa le sei maratone più celebri al mondo – ecco Sydney.

"Sydney diventerà la settima sorella. E allora sono andato là - racconta - con lo spirito del volontario. Si da una mano a chi arriva. Lo si accompagna, lo si aiuta".

Volontariato puro, con un altro sogno nel cassetto. "Le sei maratone più celebri, sono diventate sette con Sydney. E poi cresceranno con Shangai e Città del Capo. Ecco, dopo aver corso le prime sei, non potendo completare il lotto, vorrei ripartire da capo. E se il buon Dio me lo concede, di fare il volontario nelle nove maratone più belle".

È il messaggio che Lorenzo si porta dietro, che piace.

"Non corro per sfuggire alla morte. Corro per abbracciare la vita. Ogni maratona è stata una sfida contro i miei limiti, ma anche un inno alla possibilità. Se il mio cuore ha resistito, è perché ho creduto che ogni traguardo fosse solo l’inizio".

È solo una delle storie che Lorenzo può raccontare. Perché ce ne sono altre. Lo Preiato non si tira mai indietro quando si tratta di dare una mano. E recentemente ha donato un defibrillatore alla polisportiva Antal Pallavicini. Finito qua? Macché. Lorenzo è nato a Bologna, ma il cognome tradisce altre origini. Papà Filippo era calabrese, salì a nord per lavoro – "con la valigia di cartone, come nei film" –, prima Moncalieri, poi Ravenna e infine a Bologna, dove è stato tra quelli che hanno costruito il ’Treno’, una serie di palazzi che trovano spazio nel quartiere Barca. Con papà e mamma Isabella, il piccolo Lorenzo viveva vicino allo stadio.

"Sono stato una sorta di mascotte per diversi giocatori – dice con una punta di rimpianto –. Purtroppo non ho foto. Ma mamma mi raccontava che Bulgarelli, Perani e Pascutti mi prendevano in braccio". Non ci sono foto, ma ricordi sì. "Lo scudetto del Bologna – se la ride –. Mamma cominciò a fare crescentine per tutti. Andò avanti tutta la notte a friggere quel 7 giugno 1964".

Adesso Lorenzo ’frigge’ di passione: lui, il volontario più famoso del mondo, è pronto per New York. "A Sydney – chiosa – c’erano tanti italiani. Conoscevano la mia storia. E hanno voluto che facessi una foto con loro".

Non corre più, Lorenzo, ma una mano al prossimo la dà sempre.