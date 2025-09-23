Parola all’allenatore. Tomei avverte: "Loro pericolosi. Dovremo essere attentissimi»

Altro appuntamento di vitale importanza per il Picchio. Nel primo turno infrasettimanale del campionato i bianconeri di Tomei cercheranno di proseguire sulla scia di quanto ottenuto nel corso delle ultime due trasferte vincenti. Stavolta l’Ascoli tornerà a giocare in casa e potrà contare sulla spinta del pubblico amico. "I ragazzi sono tutti pronti – il commento di Tomei alla vigilia -, la squadra sta recuperando. Soltanto Oviszach ha bisogno ancora di qualche giorno. La partita di Livorno si è messa subito bene e dopo i gol l’abbiamo saputa gestire con maturità". Grazie al risultato del Picchi, l’Ascoli oggi può vantare la miglior difesa d’Europa con zero gol subiti dopo cinque giornate giocate. "Ci teniamo questa soddisfazione, ma dobbiamo migliorare nel palleggio e nella fluidità di gioco – prosegue -. La partita col Pineto sarà pericolosissima. Non dovremo essere superficiali, nonostante l’entusiasmo che si è creato. Guai a rilassarsi. Loro sono molto forti, soprattutto fuori casa. Dovremo essere attentissimi nelle due fasi di gioco. Qualcosa cambieremo perché c’è qualcuno stanco ed acciaccato. La gara più difficile da affrontare sarà quella con la Torres. A Sassari faremo sicuramente più rotazioni". Dopo il match di Coppa Italia di agosto, l’Ascoli ritroverà di fronte il Pineto. Gli abruzzesi in trasferta non hanno mai perso, ma arriveranno al Del Duca per cercare il riscatto dopo l’ultima sconfitta incassata. "Ci saranno parecchi cambi – sostiene il tecnico Tisci -. Dovrò lavorare sulla testa dei ragazzi per recuperare le energie nervose. L’Ascoli è stato costruito per puntare alla vetta e giocarsi il primo posto con l’Arezzo. Sulla partita secca bisognerà giocarsela con le proprie armi. Non è il massimo affrontarli dopo pochi giorni con la rosa un po’ corta, ma cercheremo di fare il possibile per mettere in campo una squadra in grado di dare il massimo in uno stadio che avrà una cornice di pubblico importante. L’Ascoli sta facendo molto bene ed ha entusiasmo".