Parola all’attaccante rossoblù. N. Touré: "Playoff? Perché no, ce la giochiamo. Siamo un’ottima squadra e non abbiamo paura»

"La Samb ai playoff? Perché no". Parole di Nohuan Tourè ai microfoni della Nuova Riviera nel corso della trasmissione Venerdì Samb. "Io ci credo – aggiunge l’attaccante rossoblù – siamo un’ottima squadra e possiamo giocarcela con tutti. Non abbiamo paura a giocare contro le big perché le affrontiamo con determinazione e spensieratezza. E poi anche la Samb è una big del campionato".

Con Nohuan Tourè viene naturale anche parlare dei due derby con l’Ascoli. Ad iniziare dalla doppia occasione avuta che poteva anche portare al pareggio. La rivincita comunque la Samb se l’è presa mercoledì in Coppa Italia. "Mi sono ripreso da quell’azione – dice – solo con la vittoria di mercoledì che ha compensato il mio errore al Del Duca. Devo ancora lavorare molto per migliorare ma allo stesso tempo bisogna andare avanti. Mercoledì era importante vincere e ci siamo riusciti ad ogni costo. La partita è andata proprio come volevamo. Abbiamo fatto felice tutta la gente di San Benedetto".

La Samb, comunque era nel destino di Nohuan Tourè. Suo il gol che permise al Teramo di pareggiare il vantaggio di Guadalupi. Poi però, sempre il centrocampista, oggi al Barletta, realizzò il gol vittoria che permise lo scorso anno alla formazione rossoblù di festeggiare la matematica promozione in Serie C in anticipo. "Non credevo – è sempre Tourè che parla – che potesse arrivare una chiamata dalla Samb. Quando il diesse De Angelis mi ha telefonato sono rimasto sorpreso. E poi quando ti chiama il club rossoblù è impossibile dire di no. Ho sposato subito questo progetto e sono molto felice di essere qui. Con mister Palladini, ho un ottimo rapporto. Mi sta dando tanta fiducia e voglio ricambiarlo con prestazioni, gol e assist. Non ho un ruolo fisso in attacco. Dove il mister mi mette io gioco. L’importante è farsi trovare sempre pronti".

In merito al match di questo pomeriggio con il Guidonia Nohuan Tourè la pensa così. "Non sarà una partita facile, ma cercheremo di fare un grande incontro per portare a casa i te punti ad ogni costo".

E’ stato un mercoledì da incorniciare per l’ex rossoblù Maurizio Simonato. Ha festeggiato due volte. La prima all’Università di Macerata dove la figlia Valentina, già laureata in Sociologia ad Urbino nel 2001, ha conseguito con la votazione di 110 e lode, la laurea quinquennale in Scienze della Formazione Primaria con tesi in Tecnologie dell’istruzione e dell’ apprendimento e poi al Riviera per la vittoria della sua Samb nel derby di Coppa Italia con l’Ascoli.

