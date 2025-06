’Parrocchiale’ a sette. Emozioni e tanto bel gioco

Proseguono le emozioni sul "Parrocchiale" di Arpiola, nella kermesse calcistica a sette, ottimamente organizzata dalla società Mulazzo, diventata la più seguita da parte del popolo della notte di LunigianPalla.

Avvincente e risultato incerto fino alla fine tra Belvedere-New The Grapes finita 2-2. Il "sette" del Bar Madonna, fin dalle prime battute sempre in avanti alla fine si ferma sul 4-1 contro la simpatica brigata della Lokomotiv. I pizzaioli de La Baita si arrendono agli arredatori della Marconi Casa per 1-2. Ricco di colpi di scena e di gol l’incontro fra Flash Cafè-Impresa Edile Pedaci finita 3-3. Nottata da ricordare per Oboney autore di una doppietta, risultati anche della bella prestazione dei suoi.

Belvedere

2

New The Grapes

2

BELVEDERE: Gaspari, Tarantola, Pigoni, Reburati, Guelfi, Chelotti, Rosaia Mattia, Rosaia Cristiano, Bellacci, Lombardi.

NEW CAR-THE GRAPES: Scaramuccia, Cantinotti, Tarantola, Gargiulo, Malatesta, Arrighi, Manganelli, Galloro, Oddo, Gaddari, Lecchini, Leoncini, Domenichini, Vannoni.

Arbitro Cavallini.

Marcatori: Gargiulo, Cantinotti, Tarantola, Rosaia Mattia.

Lokomotiv Cantiere

1

Bar Madonna

4

LOKOMOTIV CANTIERE: Menchini Samuele, Costa, Venuti, Mancini, Volpi Alessandro, Volpi Michele, Gnetti, Bacchiani, Menchini Andrea.

BAR MADONNA: Riccò, Cacchioli, Iorfida, Mandaliti Vincenzo, Gabrielli, Marchionna, Vicari, Trevisan, Malatesta, Ciuffani, Mandaliti Matteo, Branca.

Arbitro Cavallini.

Marcatori: Vicari (2), Branca, Cacchioli, Menchini.

Pizzeria la Baita

1

Paolo Marconi Casa

2

PIZZERIA LA BAITA: Menchini Mattia, Coduri, Di Negro, Vulcano, Di Crotole, Mattei, Moscatelli Michele, Preti, Cantinotti, Salvi, Bianchi.

PAOLO MARCONI CASA: Pecorelli, Fofana, Diouf, Cham, Cisse, Fofana, Ndiagn, Keità, Oboney, Djomkam, Towiany.

Arbitro: Cavallini.

Marcatori: Preti, Oboney (2)

Flash Cafè

3

Impresa Edile Pedaci

3

FLASH CAFE’: Razzoli, Micheli, D’Angelo Riccardo, D’Angelo Davide, Clementi, Filippi, Domenichelli, De Negri, Bellotti, Bertolini, Gerali.

IMPRESA EDILE PEDACI: Vranici, Cecchinelli, Carli, Salvetti, Corso, Bojang, Chiodo, De Marco.

Arbitro Cavallini.

Marcatori: Cecchinelli, Salvetti, Bojang, Bellotti, Filippi, D’Angelo Davide.

