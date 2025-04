Partita del Volley Team Lunigiana rinviata per funerali papali

La partita in programma questa sera alle 21 sul "PalaButtini" del Volley Team Lunigiana, ventottesima giornata del campionato di serie C femminile contro Casciavola, a seguito della scomparsa del Pontefice, è stata rinviata. Considerando il risultato dell’andata (3-2 in favore del Lunigiana) e le recenti prestazioni del VTL, è chiaro che il sestetto diretto da coach Cordiviola avrebbe dovuto affrontare la partita con grande determinazione. Le difficoltà incontrate nelle ultime settimane, tra infortuni e influenza, hanno inevitabilmente influito sul ritmo di gioco della squadra, ma la pausa pasquale ha offerto l’opportunità di recuperare energie e lavorare per ritrovare la forma migliore. Tuttavia, l’incontro di stasera è stato rinviato a causa dei funerali papali, e ciò ha permesso un ulteriore recupero fisico tecnico poiché la gara è slittata a martedì 29 a Villafranca alle 21. Questo tempo supplementare sarà cruciale per consentire alle giocatrici infortunate di recuperare pienamente e a tutte di prepararsi al meglio per la sfida contro il sestetto pisano ancora in lotta per la salvezza, e per loro ogni punto sarà prezioso per mantenere una posizione tranquilla in classifica.

Ebal.