Pattinaggio A Misano Adriatico sono decollati i campionati tricolori. Lunigiana/Polizia di Stato, che vivaio!. Nove atlete puntano al titolo italiano

La società Lunigiana Pattinaggio Artistico – Fsp Polizia di Stato sarà presenete al campionato italiano di pattinaggio artistico su rotelle, in programma a Misano Adriatico, con nove atlete. Un risultato significativo, maturato in soli dieci mesi di attività, che mette in luce la qualità del lavoro di gruppo svolto in pergetta armonia tra staff tecnico, atlete e collaboratori. Nella breve ma intensa stagione di avvio, lo staff ha saputo tradurre impegno, costanza e passione in una crescita tangibile che ha portato nove ragazze a competere sul palcoscenico nazionale. Un traguardo che rappresenta un obiettivo di grande valore per la società e testimonia una progettualità ben definita. Il successo non è misurato solo dai risultati ottenuti, ma anche dalla costante maturazione tecnica e personale delle atlete, obiettivo che la società ha posto al centro del proprio progetto sportivo.

Il percorso fin qui attraversato è frutto della professionalità e della competenza degli insegnanti, che hanno saputo costruire un percorso solido e ambizioso, adattando l’offerta formativa alle esigenze di ciascuna atleta. Un lavoro quotidiano che sta dando i suoi frutti e che conferma la bontà della strada intrapresa, orientata alla crescita globale dei talenti in pista e fuori.

La società rivolge una gratitudine particolare al presidente onorario Franco Maccari, figura di riferimento costante e stimolo continuo per la realtà sportiva lunigianese. La sua vicinanza è stata un ulteriore input motivazionale per tutto il movimento, rafforzando la fiducia nello sviluppo futuro delle atlete.

Guardando all’imminente appuntamento, Lunigiana Pattinaggio è consapevole che i risultati non si misurano esclusivamente nelle medaglie. Il vero successo risiede nella crescita sportiva e personale di ciascuna atleta e nel rafforzamento dello spirito di squadra.