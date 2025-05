Pattinaggio artistico. Primavera Prato missione vincente

La Primavera Prato può sorridere per la trasferta della Nazionale azzurra di pattinaggio artistico a Opicina, in provincia di Trieste. Al Palapikelc è andata in scena la seconda tappa dell’Artistic International Series 2025, evento World Skate, in occasione della quale i portacolori della società laniera convocati dal commissario tecnico Fabio Hollan, ossia Mattia Danesi, Federico Grazzini e Angela Maria Costantino, sono saliti due volte sul gradino più alto del podio, una sul secondo e un’altra sul terzo.

Grandissimo protagonista è stato Grazzini, che ha trionfato fra i Cadetti sia nella specialità Solo Dance che in quella Singolo Free: nella prima gara ha totalizzato un bottino di 109.45 punti, precedendo lo spagnolo Caldèron e il portoghese Leite, mentre nella seconda ha chiuso a quota 161.53 punti, battendo i due iberici Aubeso e Ribas. Medaglia d’argento invece per la Coppia Artistico Jeunesse composta da Danesi e Costantino, che hanno terminato dietro solamente ai connazionali Malloggi e Milzi, con un punteggio di 90.44. Infine, nel Singolo Free Jeunesse è arrivato un bronzo per Danesi.

Gli atleti della Primavera Prato sono stati seguiti a Opicina, dove si sono confrontati con 500 pattinatori provenienti da 27 Paesi, dai tecnici Candida e Desirée Cocchi, oltre che dal tecnico federale Raffaello Melossi. Adesso l’attenzione è tutta rivolta all’attesa finale in programma a Reggio Emilia dal 7 al 15 giugno, quando si sfideranno i migliori atleti di tutte le selezioni in gara nelle due semifinali (la prima si era disputata nella prima metà di aprile a Buenos Aires). L’evento è stato inoltre un valido test in vista dei campionati italiani in programma dal 23 giugno al 15 luglio a Novara.