Pattinaggio. Guignard-Fabbri. Trionfo al Gp France

Charlène Guignard e Marco Fabbri ottengono un’affermazione nella danza ad Angers, nella terza tappa dell’ISU Grand Prix. L’Italia centra il podio anche con Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie di artistico. Charlène Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) hanno trionfato nella danza. Venerdì i vice-campioni si erano posti al comando della competizione. Il binomio tricolore ha completato l’opera nella danza libera, valutata 127.92. Il totale di 214.54 ha consentito ai Campioni d’Europa in carica di staccare i canadesi Fournier BeaudrySørensen. È arrivato il podio anche per Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) nelle coppie di artistico. I campioni d’Europa 2023 occupavano la seconda posizione dopo lo short program. Per loro è il quarto podio della carriera.