Pattinaggio. I giovani della Juvenilia si fanno valere ai tricolori indoor

Medaglia d’argento per la Juvenilia di Pollenza al tricolore indoor a Pescara di pattinaggio corsa. Nelle categorie R12 e Ragazzi si sono difesi bene gli agonisti della Polisportiva polentina: terza nel giro crono per Susanna Baldassarri; secondo nel giro e mezzo per Davide Sdrubolini. Per il Trofeo Skate Italia con podio per i primi dieci atleti, nella top10, ci sono Alessia Menghi in settima posizione e Sovira Ebai Viana Awayor, nel giro crono atleti contrapposti, alla nona. Si sono classificati nelle prime dieci posizioni anche Chiara Illuminati nel giro crono atleti contrapposti e tre formazioni per la gara americana a squadre formate da Davide Sdrubolini, Andrea Mezzadri, Leonardo Baccifava; Susanna Baldassarri, Emma Virgili, Chiara Illuminati; Sovira Ebai Viana Awayor, Desirèe Romano e Irene Tordini. Buoni risultati per Irene Mogetta, Maria Giulia Tribuzi, Noemi Bartolini, Enrica Medori, Edoardo Cardini, Lorenzo Santucci. "Un grandissimo risultato per la Juvenilia e per i suoi ragazzi motivati da passione, tenacia, grinta e dal loro coach Danny Sargoni", commenta la società. Il prossimo appuntamento, nello stesso luogo, per il campionato italiano delle categorie maggiori è per questo fine settimana.