Pattinaggio La stellina lunigianese d’adozione scelta dalla nazionale per i campionati di settembre e ottobre. Bianchi convocata agli Europei e ai Mondiali

Rachele Bianchi convocata per l’Europeo di Trieste e il Mondiale di Pechino: la giovane spezzina, ma lunigianese d’adozione, sul palcoscenico internazionale. La due realtà possono andare fiere: Bianchi, 17 anni, è stata convocata dalla nazionale per presentare l’Italia al campionato europeo a settembre e al mondiale di Pechino a ottobre. Nella specialità pattinaggio artistico inline singolo, categoria Junior, Rachele avrà l’onore di vivere la sua prima storica convocazione mondiale, un traguardo che corona anni di lavoro, passione e sacrificio.

Tesserata con il Pattino Club, allenata da Piera Avena e Silvia Lambruschi, Rachele ha costruito un curriculum sportivo di assoluto rilievo: 5 titoli italiani, 2 ori e 1 argento europei, oltre a numerosi successi nazionali che l’hanno già consacrata come una delle più promettenti atlete italiane della disciplina. Originaria di La Spezia, Bianchi rappresenta con orgoglio la sua città e tutta la provincia nei più prestigiosi palcoscenici internazionali. Allo stesso tempo, grazie alla collaborazione con la società Lunigiana Pattinaggio Artistico-FSP Polizia di Stato, è considerata “adottivamente” atleta della Lunigiana, dove è diventata punto di riferimento e modello per le giovani pattinatrici del territorio.

Il doppio legame tra Spezia e Lunigiana, unito al talento e alla determinazione dell’atleta, rende questa convocazione un motivo di orgoglio condiviso: la sua prima volta al mondiale non è soltanto un traguardo personale, ma anche il simbolo di due comunità che vedono in lei un esempio di dedizione e successo. Con l’europeo di Trieste e il Mondiale di Pechino all’orizzonte, Rachele Bianchi è pronta a portare in alto i colori dell’Italia, della sua città La Spezia e della sua terra sportiva d’adozione, la Lunigiana.

Chi volesse iniziare ad avvicinarsi al pattinaggio artistico, magari seguendo le orme di Rachele e prendendo ispirazione dal suo percorso, può farlo proprio con la società con cui lei collabora. La Lunigiana Pattinaggio Artistico - FSP Polizia di Stato svolge attività a Podenzana, Arpiola, Mulazzo, Bagnone e Villafranca, offrendo corsi per bambine e bambini di tutte le età.