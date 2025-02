Pavan secondo e Laporta sesto. Azzurri protagonisti in Bahrain

Intanto in Bahrain gli azzurri sono tra i protagonisti nel Bapco Energie Bahrain Championship. A metà del torneo del DP World Tour Andrea Pavan è salito al secondo posto e Francesco Laporta è sesto. Sul percorso del Royal Golf Club a Riffa Pavan è partito con il piede giusto in 68 colpi migliorandosi ulteriormente prima del giro di boa. Nella seconda giornata il romano ha realizzato ben 8 birdie incappando in un errore nella buca conclusiva. Il parziale di -11 lo ha portato a soli due colpi di distanza dall’inglese Callum Tarren, sinora autore di un torneo perfetto. Più lento l’avvio di Laporta che nella prima giornata ha concluso in soli due colpi sotto il par del 18 buche da campionato (72).

Nella seconda giornata ha cambiato marcia trovando il giusto feeling sui green e sfruttando le tante occasioni di birdie. 66 colpi nel parziale del pugliese grazie a sei birdie e -8 totale per il torneo. È uscito dal taglio il terzo azzurro in gara: Guido Migliozzi (71 – 72) ha concluso al 69° posto a un colpo dalla qualifica e non giocherà nel weekend per la seconda settimana consecutiva. Tra i favoriti al via Pablo Larrazabal (4° con -10) e Tapio Pulkkanen, (5° -9) mentre è uscito al taglio Dylan Frittelli, campione in carica.