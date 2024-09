Pentathlon moderno. Il pesarese Ucci convocato per il raduno nazionale. La sua società: "Per noi è un orgoglio e un esempio»

Il pesarese Riccardo Ucci, dell’Asd Futura Pm, e il suo allenatore Joy Bugatelli sono stati convocati per il prestigioso raduno nazionale di coinvolgimento di pentathlon moderno, in corso fino a domenica. Ucci, giovanissimo atleta di talento e grande determinazione, ha ottenuto il risultato necessario per la convocazione al collegiale proprio nella città natale, a Pesaro, con un ottimo piazzamento al Campionato italiano. Accanto a lui, il tecnico Bugatelli, figura di spicco nel panorama sportivo pesarese, che coordina e dirige l’alto livello della società, mentre il coordinamento dell’attività giovanile è affidato a Francesco Bruscolini insieme a tutto lo staff tecnico. Bugatelli, la maestra di scherma Evelina Langella e il tecnico Giovanni Miccoli hanno svolto un ruolo fondamentale nel percorso di crescita e successo di Ucci.

Il raduno rappresenta un’opportunità unica per Ucci di confrontarsi con i migliori talenti della disciplina, di affinare le proprie abilità e di continuare a crescere sia individualmente, sia in un’ottica di squadra. È anche un’occasione per condividere conoscenze, esperienze e passioni, contribuendo così a elevare il livello dello sport nella nostra città. "Asd Futura - scrivono i dirigenti della società - ha sempre creato un affetto sincero per i proprio atleti e un grande rispetto verso le loro famiglie. Ucci è un giovane atleta, ottimo studente, per noi un grande orgoglio ed esempio: auguriamo a lui il massimo successo, fiduciosi che saprà impegnarsi e migliorarsi e ispirare la propria squadra e nuove generazioni di atleti. Insieme, Riccardo e Joy incarnano lo spirito di determinazione, impegno e passione che contraddistingue i veri campioni dello sport. Che il loro percorso sia costellato di trionfi e soddisfazioni".

l. d.