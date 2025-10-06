Per l’Aquila un altro passo avanti in classifica. Pari Montevarchi: vince la paura di perdere

CANNARA 0 MONTEVARCHI 0

CANNARA: Vassallo, Cardoni (29’st Maselli), Schvindt, Bertaina En., Baraboglia, Myrtollari, Haxhiu (37’st Gnazale), Montero, Lomangino, Roselli, Porzi (12’st Mancini). A disp: Taiti, Camilletti, Raviele, Ferrario, Vitaloni, Azurunwa. All: Armillei.

MONTEVARCHI: Giusti, Cecconi, Bigazzi, Bocci (31’st Galastri), Mencagli, Bassano, Siniega, Menchetti (25’st Rosini), Galeota (17’st Lovari), Mattei (36’st Cocci), Tommasini (14’st Tatti). A disp: Failli, Mariniello, Carotti, Degli Innocenti. All: Marmorini.

Arbitro: Iorfida di Collegno (Casale e Saccoccio).

Note: spettatori 200 circa con buona rappresentanza da Montevarchi. Ammoniti: En. Bertaina, Lomangino, Siniega, Bigazzi, il tecnico Marmorini. Recupero: pt 2’, st 4’.

CANNARA – Reti bianche fra Cannara e Montevarchi in una gara in cui entrambe le formazioni hanno puntato soprattutto a non perdere. Se nei primi 20 minuti sono i toscani ad andare più vicini alla rete del vantaggio, la seconda parte di prima frazione vede un costante crescendo del Cannara che rischia in più di un’occasione di far male a Giusti. A un primo tempo tutto sommato vivace si contrappone un’anonima seconda frazione, da cui appaiono lampanti le difficoltà dei padroni di casa senza il proprio riferimento in avanti Elian Bertaina. È dell’Aquila Montevarchi la prima conclusione pericolosa dell’incontro, al 6’ Bocci entra in area, rientra sul destro e calcia verso la porta, Vassallo blocca a terra nonostante la visuale ostruita. Al 17’ entra in partita anche il Cannara con Porzi che tenta di sorprendere Giusti con un mancino diretto al primo palo, il portiere ospite non si fa sorprendere. Gli uomini di Armillei acquisiscono confidenza e al 28’ Haxhiu, il più pericoloso dell’incontro tra i cannaresi, si accende sfoderando un doppio passo e rientrando sul sinistro, la sua conclusione scheggia il palo alla destra di Giusti ed esce. Al 31’ Roselli chiude l’uno-due con Lomangino che conclude di potenza sul primo palo e Giusti blocca senza problemi; il portiere dei toscani si rende nuovamente protagonista al 37’ quando Montero mette al centro dove arriva Haxhiu che si libera della marcatura e conclude da distanza ravvicinata, Giusti mantiene i nervi saldi e salva il Montevarchi dallo svantaggio. Al 38’ il Montevarchi spreca un clamoroso contropiede con Bocci e il Cannara prova ad approfittarne al 45’ con una formidabile conclusione mancina di Schvindt dalla distanza, ci vuole il miglior Giusti per evitare il vantaggio cannarese. Al 54’ Mencagli si avventa di testa sul cross dalla destra di Cecconi, nessun problema per Vassallo che blocca. La sola grande occasione della seconda frazione giunge al 70’ quando Mattei chiude un’azione corale degli uomini di Marmorini concludendo da distanza ravvicinata. Palla alta e lo 0-0 è servito. L’ultimo quarto d’ora di gara è privo di emozioni.

Nicola Agostini