Per l’Europa un solo Højgaard. Ryder Cup, ecco i 12 della missione negli Usa

Luke Donald, capitano della squadra europea, ha selezionato Ludvig Åberg, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Shane Lowry, Jon Rahm e Sepp Straka completando i 12 componenti che prenderanno parte alla prossima Ryder Cup a New York.

I 6 giocatori selezionati si aggiungono a Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Rasmus Højgaard, Robert MacIntyre, Rory McIlroy e Justin Rose che si erano qualificati automaticamente. Unica variazione rispetto ai 12 scesi in campo nell’edizione vittoriosa a Roma nel 2023 Rasmus Højgaard, esordiente, che prende il posto del gemello Nicolai.

"Abbiamo un gruppo di giocatori esperti e talentuosi pronto ad affrontare la sfida di Bethpage" ha commentato Luke Donald. La Ryder Cup, a differenza dei tornei tradizionali, si vive in un clima da stadio. Francesco Molinari, con il fratello Edoardo, sarà vicecapitano ed era in campo nell’ultima vittoria europea in terra statunitense a Medinah nel 2012: "Le due squadre hanno un livello molto simile e il fattore campo può essere determinante. Per questo la scelta è caduta su giocatori d’esperienza perché non si può pensare in prospettiva: servono giocatori già pronti".

Da una parte Scottie Scheffler, dall’altra Rory McIlroy. L’Europa può contare su un maggior spirito corporativo. Ma cosa serve per vincere in USA? "Sicuramente sangue freddo, poi un buon gioco sui green e un pizzico di fortuna, che non guasta mai". Andrea Ronchi