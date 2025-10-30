Perugia, adesso tocca alla Coppa Italia: "Competizione che vale: io l’ho vinta"

Nonostante il campionato sia la priorità assoluta, considerata la posizione pericolante, il Perugia non snobba la Coppa Italia. Già, perché un anno fa il Rimini, nonostante una stagione sottotono grazie alla Coppa riuscì ad avere un posto d’onore negli spareggi promozione. E quindi, perché non provarci? La possibilità di fare turn over c’è, anche se qualcuno sarà costretto agli straordinari, soprattutto in difesa.

E chi meglio di Linas Megelaitis può sapere quanto sia importante la Coppa Italia? "Ci teniamo tanto – spiega il jolly del Perugia – è una competizione importante, l’anno scorso io l’ho vinta con la maglia del Rimini. E poi vincere aiuta a vincere".

I biancorossi devono cavalcare l’entusiasmo del successo con il Livorno. "Una vittoria importante, venivamo dal terzo cambio in panchina e quando si cambia è una sconfitta di tutti – continua il centrocampista del Perugia – Ci tenevemo tanto, sia per noi che per la tanta gente che è venuta a vederci".

Cosa è cambiato con l’arrivo di Tedesco? "Lui qui ha fatto la storia conosce l’ambiente, ha portato tranquillità e serenità".

In casa Latina l’attenzione è per la partita di campionato con la Salernitana, in programma domenica, quindi l’allenatore laziale opterà per un importante turn over. Il Perugia sembra orientato a confermare buona parte della difesa, anche se in porta ci sarà Moro. In difesa, invece, ci sarà spazio per Calapai a destra, probabile l’impiego di Tozzuolo e Riccardi al centro con Giraudo a sinistra. In mezzo al campo Tedesco può scegliere, spazio quindi a Joselito in regia, probabile la scelta di Tumbarello e Broh a supporto, con Torrasi che potrebbe invece agire alle spalle della coppia d’attacco. Giardino, Montevago e Bacchin sono in rampa di lancio per due posti. Tra i convocati, ben 26, ci sono anche i giovani Rondolini e Dottori.