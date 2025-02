Perugia, adesso un poker per la salvezza . Tre gare al Curi e trasferta in “casa“ di Oddo

Poker di sfide per la salvezza. Il Perugia rimanda ancora l’appuntamento con i risultati, ma a questo punto della stagione non può più permettersi di restare inchiodato in classifica.

Vengono in soccorso quattro gare, tre da giocare al Curi, una in casa del Milan Futuro (che ieri ha annunciato l’arrivo in panchina di Massimo Oddo al posto di Bonera) per risollevarsi prima di affrontare il derby con la Ternana. E almeno al Curi il Perugia, fino alla sconfitta nel recupero con la Vis Pesaro, è riuscito a mettere insieme un po’ di punti.

Fatta eccezione per la sfida con la Torres, saranno tutte avversarie che hanno l’acqua alla gola o comunque non godono di un grande momento. Scontri diretti per evitare di restare impantanati in una zona di classifica tanto indecorosa quanto pericolosa. Il primo step sarà lunedì sera in casa contro l’Ascoli, 33 punti, quattro in più rispetto al Perugia. La formazione marchigiana arriva dopo il pesante ko rimediato in casa contro la Ternana, con un cammino, nel girone di ritorno, piuttosto altalenante.

Dopo il posticipo del Curi i biancorossi sono attesi dal match in casa del Milan Futuro oggi al terzultimo posto con 22 punti, con quattro sconfitte e un pareggio in casa nel girone di ritorno. La squadra rossonera cambia pelle con l’ex allenatore del Grifo ed è difficile fare previsioni sull’impatto che avrà Oddo. Poi arriva il doppio turno casalingo: si parte con la sfida alla Torres, squadra terza in classifica con 56 punti, trenta dei quali conquistati lontano da casa grazie a ben nove vittorie. Il poker di gare si chiude con il match sempre al Curi con il Sestri Levante, penultimo con 20 punti, nove in meno del Perugia, divario che se il campionato finisse oggi, consentirebbe al Grifo di non disputare gli spareggi-salvezza. Al termine di questo ciclo da non fallire i biancorossi saranno attesi dal derby con la Ternana in trasferta. La squadra di Cangelosi dovrà arrivare all’appuntamento con una classifica diversa e con il morale più alto.