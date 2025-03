Perugia, al "Curi" è uno spettacolo. Ma in trasferta serve uno sforzo in più

Quattro su quattro: l’en plein è servito. Il Perugia di Vincenzo Cangelosi fa il pieno davanti al suo pubblico. Un cammino senza macchia al Renato Curi, condito da otto gol fatti e due gol subiti. Un trend che ha consentito all’allenatore biancorosso di raddrizzare la stagione e di portare il Grifo a ridosso della zona play off. Prima l’Ascoli (2-1), poi la Torres (1-0), a seguire il Legnago Salus (2-1) e infine il tris contro il Pineto. Un crescendo, soprattutto di consapevolezza da parte della squadra biancorossa che adesso però deve trovare la stessa verve e possibilmente una vittoria anche in trasferta. Cangelosi per chiudere il cerchio deve trovare la chiave giusta anche lontano dal Curi, anche in vista dei play off. Già, perché se il Perugia dovesse entrare nella griglia spareggi lo farà nelle ultime posizioni e quindi sarà costretto a giocare in trasferta le prime sfide. Le due gare di campionato in trasferta che restano da giocare, sabato in casa dell’Arezzo e il 21 aprile a Campobasso dovranno servire per fare le prove generali. Vincenzo Cangelosi dal suo arrivo ha disputato tre sfide lontano da casa. Ha affrontato la prima e la seconda in classifica e il Milan Futuro. Con l’Entella all’esordio il Grifo ha tenuto botta fino all’ultimo per poi cedere al terzo minuto di recupero. Nell’ultima trasferta in casa della Ternana i biancorossi hanno sudato e meritato il punto, forse l’unico rimpianto è il viaggio in casa del Milan Futuro. Ma è tempo di guardare avanti, al prossimo impegno fuori e a un successo lontano dal Curi (l’unico stagionale, in casa dell’Ascoli) che manca dal 20 ottobre. Il dato curioso, si fa per dire, è che nessuna squadra ha vinto solo una partita fuori in tutto il girone. Anche le formazioni ultime in graduatoria hanno avuto maggiore soddisfazione rispetto al Perugia. A Cangelosi, che tanto ha fatto fino ad ora, gli si chiede di portare il Grifo in trionfo anche in trasferta. Una sfida stimolante, perché alle note difficoltà va aggiunta anche l’assenza di tifosi.