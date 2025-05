Perugia: Alessandro Seghetti sul mercato, futuro incerto per l'attaccante

La strada sembra tracciata. Ma adesso viene la parte più difficile. Mettere tutti d’accordo. Nel Perugia che verrà non ci sarà Alessandro Seghetti. O almeno questa è l’ipotesi più probabile. Il calciatore è sul mercato e la speranza è che arrivi un’offerta che possa accontentare tutti, il calciatore e il Perugia con il quale Seghetti ha un contratto in essere fino al 2026. Il direttore Mauro Meluso ha incontrato a Pian di Massiano l’agente del calciatore Silvio Pagliari. Al centro della conversazione tra il dirigente e il procuratore, che hanno un ottimo rapporto, il futuro dell’attaccante che già nella passata stagione era ad un passo dall’addio. Il club qualche settimana fa aveva dato una specie di ultimatum al calciatore, chiedendogli di far conoscere le sue intenzioni prima della partenza per il ritiro.

Con largo anticipo la questione si è sbloccata: Seghetti non rinnoverà il contratto che scade tra un anno e sarà sul mercato con scadenza 2026. Il giocatore, con molta probabilità, ha già sul piatto qualche (per ora) sondaggio. Nella passata stagione era stato lo Spezia il club più vicino a chiudere la trattativa, ma l’affare, con l’arrivo della nuova proprietà è saltato. Seghetti era reduce da una stagione positiva che aveva acceso l’attenzione dei club di categoria superiore. Il campionato che si è chiuso, però, non è stato altrettanto positivo anche a causa dei diversi infortuni che hanno colpito il giocatore. La speranza è quella di cambiare aria per riprendere un cammino che si è interrotto. Il Perugia intanto sa che dovrà lavorare sulla rosa della prossima stagione, con molta probabilità, senza Seghetti. La cessione del calciatore potrebbe portare nelle casse del club una buona liquidità che andrà eventualmente investita per trovare giocatori che possano far fare il salto di qualità all’attacco biancorosso.