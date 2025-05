Perugia: Allenamento a Pian di Massiano e Ritorno di Lewis in Squadra

Un buon allenamento, a Pian di Massiano, per i biancorossi di Cangelosi. Il Perugia, nella seduta di ieri pomeriggio sul sintetico, ha affrontato la squadra Primavera che, a differenza del Grifo, deve ancora chiudere la stagione. E l’appuntamento della squadra di Moll Moll è di quelli da non perdere, visto che i ragazzi del Perugia si giocano la permanenza nel campionato di Primavera 2.

La buona notizia in casa Grifo arriva da Lewis: il difensore centrale, reduce da una stagione sfortunata dall’inizio alla fine, ha svolto la partita amichevole con la Primavera, dimostrando una buona condizione sin da ora.

Quindi, alla ripresa della preparazione il centrale potrà iniziare a pieno ritmo con il resto della squadra. In campo anche Seghetti che ha giocato alle spalle di Montevago in un 4-2-3-1 che ha visto tra gli altri protagonisti in attacco anche Kanoute e Lisi.

I biancorossi proseguiranno le sedute di allenamento fino alla fine del mese (questa settimana si ritrovano anche questa mattina e domani) per evitare un periodo troppo lungo di stop in vista della ripresa, a inizio luglio.

Per quanto riguarda la Primavera, invece, quello di sabato prossimo sarà un turno decisivo: tra le mura amiche, al centro sportivo Paolo Rossi arriva il Benevento, squadra che non ha più obiettivi in questo finale. In caso di successo i biancorossi di Moll Moll potranno staccare il biglietto per la salvezza per non dipendere dai risultati di Bari e Crotone.

Il Perugia è in classifica a quota 29, precede Bari (28), Crotone (27) e Monopoli (25). Le squadre che arrivano ultima e penultima dovranno disputare i play out per evitare la retrocessione.