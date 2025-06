Perugia, Angella sarà ancora il capitano . Formisano chiede Bacchin, nodo-ritiro

Gabriele Angella non appende le scarpette. L’addio al calcio può attendere, almeno un anno. Dopo vari colloqui e proposte alternative, società a calciatore hanno deciso la direzione da prendere: il difensore, capitano del Perugia, sarà a disposizione di Vincenzo Cangelosi anche la prossima stagione. La possibilità si era aperta già qualche giorno fa: il diesse Meluso, un mese fa, aveva prospettato ad Angella un ruolo fuori dal campo. Visto l’anno di contratto ancora in essere, la società gli aveva proposto una stagione da collaboratore nella squadra di Meluso. Angella ha preso tempo, non si sentiva ancora pronto ad abbandonare il calcio giocato e così dopo un nuovo incontro con Mauro Meluso si è arrivati alla conclusione. Cangelosi ha un centrale in più rispetto a quanto preventivato un mese fa. Angella, quindi, partirà con la squadra per l’Argentina.

Già, il ritiro. Perché di questo si potrebbe parlare nei prossimi giorni in merito a Luca Bacchin. L’esterno biancorosso, che ha ancora due anni di contratto con il Perugia, rientra alla base dopo sei mesi alla Pianese che hanno acceso i riflettori su di lui. Il giovane 2003 è stato cercato da diverse squadre (ce ne sarebbe anche una di serie B), con il Livorno dell’ex Formisano (fresco di firma in panchina) che è andato oltre il sondaggio. Il club toscano, infatti, ha già parlato con il Perugia della possibilità di un trasferimento, a titolo definitivo dell’esterno. Il Grifo vorrebbe però prima valutarlo in ritiro (Cangelosi, a differenza del diesse Meluso, non lo conosce perché è arrivato dopo la partenza di Bacchin nel mercato invernale), con il calciatore che vorrebbe però poter accettare Livorno prima dell’Argentina per poter iniziare la preparazione con la squadra che non ha bisogno di valutarlo, ma che lo ha scelto. Bacchin potrebbe far comodo al Perugia ma il club non è sicuro di volerlo trattenere. I prossimi giorni saranno decisivi, con il Perugia che dovrà fare il prezzo del giocatore.