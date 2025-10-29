Perugia: bene, bravi ma ora conta più il bis: "Sono felice, il campionato inizia adesso"

È stata una bella serata. Ma soprattutto è arrivata la vittoria che in campionato mancava dalla stagione scorsa, all’ultima giornata, sei mesi fa. Nel frattempo è finita la primavera, poi anche l’estate. In pieno autunno, il Grifo ha ritrovato i tre punti. Adesso il Perugia si è sbloccato ma non ha ancora fatto nulla. Legittima la soddisfazione di Giovanni Tedesco e Riccardo Gaucci. Intense le emozioni percepite allo stadio Curi, ma adesso la parola d’ordine è continuare, per cavalcare l’entusiasmo ritrovato e per lasciare i bassifondi della classifica.

"Sono felice. Soprattutto per i ragazzi, ho trovato un gruppo sano, non come era descritto all’esterno, come uno spogliatoio spaccato. Si sono messi a disposizione fin da subito e sono felice per loro", ha dichiarato a caldo Giovanni Tedesco. Che ha prontamente aggiunto: "A fine gara ci siamo detti che bisogna pensare a preparare la partita contro il Latina, perché anche la Coppa è un obiettivo importante che non vogliamo trascurare".

La squadra in avvio è apparsa fino troppo "caricata" ma era importante svegliare la squadra dal torpore. "Ho lavorato sulla testa, si sono presi le loro responsabilità. Ho trovato un gruppo sano, spero che questo sia solo l’inizio. L’unico obiettivo che conta è salvare questo club, fare una stagione dignitosa. Poi magari programmare ma pensiamo al presente".

Abbraccia tutti i giocatori con un pensiero in più per Giovanni Giunti. "Gli ho detto non ti cambio, devi morire sul campo. Ho parlato con lui della fascia e ha capito. È già un mio pupillo. Il campionato inizia oggi: non deve essere una frase fatta. L’atmosfera faceva pensare all’inizio di una nuova era. Grazie ai tifosi possiamo tirarci fuori".

Riccardo Gaucci inizia la sua avventura con una inibizione fino all’11 novembre e con una multa da 500 euro "per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina e protestava sbracciando nei suoi confronti".

Ma per il dirigente è solo una carezza. "Ero nervoso – racconta – . Immaginate quanto ci tenessi. Vogliamo dedicare questa vittoria al presidente Faroni. Ha speso tanto e sta soffrendo molto. Ho provato sensazioni incredibili. Bellissimo vedere così tanta gente. Avevamo bisogno questa vittoria per ridare una fiducia a tutto l’ambiente. Entrare nello spogliatoio era una polveriera; si vedeva che i ragazzi volevano vincere. A parte il primo tempo la squadra è entrata in campo nel modo giusto, il Perugia del secondo tempo è quello che vogliamo vedere". E poi un pensiero a big Luciano: "Sono convinto che abbia sofferto anche lui, ma si sarà goduto la vittoria". Sul futuro, sulla sua posizione nel Perugia, Gaucci rimanda. "Pensavo solo alla gara con il Livorno".