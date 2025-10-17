Perugia, Braglia mette peso in attacco. Due punte subito per ritrovare la via del gol

C’è una nave che sta affondando. Margini per salvarla e portarla in porto ci sono. Ma serve intervenire subito, a partire dal prossimo impegno, domenica, sul campo del Pineto. Dopo quattro partite andate male (quattro sconfitte su quattro), Piero Braglia studia la soluzione che potrebbe sbloccare il Perugia, che potrebbe toglierlo dalle sabbie mobili. Dopo aver fatto qualche tentativo, cambiando soprattutto la difesa, l’allenatore biancorosso ha deciso di dare una svolta in attacco. E così, forse per la prima volta in questa stagione disgraziata, il Perugia si presenterà con il doppio centravanti. Con due punte per occupare al meglio l’area di rigore. La scelta dovrebbe ricadere, almeno dal primo minuto, su Giardino e Ogunseye: i due, insieme, dovranno provare a trovare la via del gol. Braglia li ha provati insieme, con buone risposte, anche in occasione del test in famiglia di ieri pomeriggio.

L’idea dovrebbe essere quella di un Perugia targato 3-5-2, abbastanza attento dietro ma con maggiore peso davanti. Difficile, ancora, parlare di scelte, anche perché ieri erano sei gli assenti nella partitella. Fuori Dell’Orco (che non recupererà per la gara di domenica), assenti anche Matos, Kanoute, Manzari, Giraudo e Bacchin. I primi tre dovrebbero recuperare, l’allenamento di oggi pomeriggio sarà decisivo per capirne la disponibilità, da valutare invece Giraudo, non al meglio della condizione e Bacchin, alle prese con un edema ad un piede.

In difesa, invece, Braglia recupera Angella, con Riccardi che ieri ha svolto il test amichevole. Davanti a Gemello, potrebbe esserci spazio per Megelaitis e Tozzuolo, con ballottaggio per l’ultimo posto. Sulle fasce, spazio a Calapai a destra con Yabre a sinistra (se Giraudo non dovesse farcela), mentre al centro della mediana spazio a Giunti e Tumbarello con ballottaggi in regia (si candida anche Joselito). In attacco, invece, Giardino e Ogunseye partono favoriti.