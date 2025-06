Perugia, caccia al tris prima del ritiro. Nel mirino la fascia destra: Corsinelli c’è

Dare seguito alle intenzioni. Il direttore sportivo Mauro Meluso aveva nei piani quattro entrate prima della partenza per il ritiro che la squadra farà in Argentina. Le priorità: un terzino destro, un esterno sempre per la stessa fascia, un centrocampista e poi un difensore centrale. Questo non toglie che poi il Perugia non sia già a caccia di un portiere di esperienza (over 30) e di un attaccante centrale, ma ci sono le gerarchie.

Intanto il Perugia ha chiuso l’operazione a centrocampo con l’arrivo di Tumbarello, svincolato dopo il fallimento della Lucchese. Ora i riflettori sono puntati sulla fascia destra: la società biancorossa avrebbe già un’intesa di massima con Francesco Corsinelli del Gubbio. Non resta che passare ai fatti anche se il club rossoblù chiede un indennizzo per lasciare andare il giocatore che ha ancora un anno di contratto.

Il dirigente biancorosso avrebbe già individuato l’esterno destro, un giocatore di piede mancino, che agirà sulla corsia destra. La trattativa pare essere già avviata, non resta che perfezionarla per mettere a disposizione del tecnico Cangelosi un giocatore che possa dare una mano all’attacco che su quella fascia non potrà più contare su Cisco e Seghetti (impiegato anche a destra).

La terza operazione che il direttore sportivo del Perugia vorrebbe portare a termine riguarda la difesa, ma non si esclude che la priorità si sposti a centrocampo, soprattutto alla luce delle offerte che arrivano per Giunti (si è aggiunta anche l’Entella, si sono già mosse Bari, Reggiana, Empoli, Modena e Sudtirol).

Il Perugia vorrebbe trattenerlo ma se dovesse arrivare l’affare da un milione di euro sarà difficile non valutare l’operazione. Per quanto riguarda le uscite, il Grifo aspetta che venga formalizzata l’offerta per Alessandro Seghetti. Sull’attaccante, oltre a Reggiana, Padova e Spezia ci sarebbe anche un interesse del Bari che deve rivoluzionare la rosa.