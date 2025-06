Perugia Calcio celebra 120 anni: grande festa allo stadio Curi con 7000 tifosi

Buon compleanno Perugia. Si celebra, oggi allo stadio Curi, la grande festa per un traguardo importante: 120 anni di colori biancorossi. Almeno 7000 tifosi hanno accettato l’invito e saranno sugli spalti per rivivere con tanti ex momenti indimenticabili della storia del Grifo. "Il 120esimo anno è una straordinaria opportunità per il club per ricambiare la passione e l’impegno dei tifosi biancorossi di tutto il mondo nel segno delle proprie radici, affinché coltivino e condividano il loro amore a beneficio delle generazioni future", scrive il Perugia calcio.

Il programma della giornata è piuttosto ricco. Il via alle 18, quando i due speaker d’eccezione Roberto Malvagia e Francesco Bircolotti chiameranno sul prato del Curi tutte le formazioni del settore Giovanile, vivaio e Femminile a cui seguirà la chiamata di tanti ex Grifoni, dirigenti e allenatori.

Oltre 160 persone hanno dato la loro adesione all’evento, tra ex allenatori, giocatori, dirigenti che hanno attraversato varie epoche del Perugia, quelle degli antichi fasti dell’imbattibilità, quella degli anni della serie A con Gaucci, e tanti della storia recente. Tra questi anche chi ha avuto l’opportunità di vivere Perugia con più ruoli: prima giocatore e poi allenatore ma anche prima calciatore e poi dirigente.

Lunghissima la lista dei protagonisti biancorossi che torneranno allo stadio Curi: Bucchi, Clemente, Comotto, R. Bianchi, Cornacchini, Del Prete, Di Chiara, Di Carmine, Baiocco, Bazzani, Beghetto, Bernini, Boranga, Brignoli, Camplone, Casarsa, Castellini, Colonnello, Cottini, Dal Fiume, Dezi, Di Livio, Falcinelli, Fermanelli, Floro Flores, Gautieri, Giunti, Guberti, Goretti, Pagotto, Negri, Olive, Kouan, Miccoli, S. Monaco, Mazzantini, Koprivec, Novellino, Vannini, Tinaglia, Vryzas, Moscati, Rosi, Pagliari, Cosmi, Colantuono, Damaschi, Battistini, Mariolina Pieroni, le famiglie Curi, Frosio e Ceccarini. A fare gli onori di casa il presidente Javier Faroni. Special guest, uno dei grandi dj della musica house, dj Ralf che suonerà prima dell’incontro che vedrà di fronte il Perugia “rosso” contro il Perugia “bianco”.

La gara in campo, che vedrà alternarsi i tantissimi grifoni che decideranno di rimettere le scarpette, durerà circa un’ora.

A fine primo tempo verrò proiettato, su un maxischermo installato per l’occasione, l’inno realizzato per i 120 anni dal maestro Maurizio Mastrini e a seguire una clip celebrativa che racchiude i momenti più importanti della storia del Grifo. Lato tribuna centrale sarà presente un piccolo spazio con tanti gadget commemorativi dell’evento, a partire dalla maglia limited edition. Al termine della festa al Curi, gli ospiti saranno accolti dall’azienda di Brunello Cucinelli, per una cena di gala privata.

