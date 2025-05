Perugia Calcio e Mauro Lucarini si separano: risoluzione consensuale del contratto

L’ultimo taglio con il passato: si separano la strade del Perugia e di Mauro Lucarini, ideatore, nella gestione-Santopadre, del progetto Academy che oggi conta più di 100 società affiliate alla società biancorossa. Il dirigente, che aveva ancora due anni di contratto con il Grifo, lascia l’incarico: ieri è arrivata la risoluzione consensuale tra le parti. “Il Perugia Calcio ringrazia sentitamente Mauro Lucarini per il percorso fatto insieme – si legge nella nota della società – . Il Club e il dirigente biancorosso comunicano di aver trovato l’accordo per risolvere in modo consensuale il contratto in essere fra le parti. La proprietà ringrazia Lucarini per il lavoro svolto fino ad oggi con dedizione e professionalità in tutti i ruoli occupati durante la sua esperienza al Perugia: Responsabile Progetto Academy, direttore generale, vice presidente, Responsabile Scuola Calcio e Responsabile Femminile. Passione e competenza, in questi 13 anni Mauro ha lasciato un’impronta indelebile in ogni fase del percorso. Il suo contributo è andato ben oltre il semplice ruolo: è stato guida, motivatore e punto di riferimento costante. L’Academy è cresciuta anche grazie alla sua energia, alla sua dedizione e alla sua instancabile voglia di fare la differenza“.

Contestualmente il club annuncia che sarà Giovanni D’Andrea, attuale Responsabile Settore Giovanile, il nuovo Responsabile Progetto Academy, Vivaio, Pre Vivaio e Femminile che coordinerà sotto un’unica metodologia di lavoro tutti i tecnici biancorossi con il seguente gruppo di collaboratori. Responsabile Vivaio: Giacomo Raschi; Responsabile Tecnico Pre-Vivaio: Roberto Fausti; Responsabile Organizzativo Pre-Vivaio e Femminile: Francesco Tortolini; Responsabile Tecnico Settore Giovanile Femminile: Riccardo Treppaoli; Coordinatore Tecnico Settore Giovanile Femminile: Danilo Lucarelli; Responsabile Sviluppo progetto Academy: Annalisa Pignatta.